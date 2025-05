"Es la hora del amor", escribe Pbro. José Martínez Colín en #VivirenCristiano

1) Para saber



Se dice que la unidad es como la música: con diferentes instrumentos tocando juntos, se puede crear una melodía armoniosa. En su homilía de la misa del inicio de su ministerio, el Papa León XIV comentó que en el cónclave en que fue elegido, el Espíritu Santo armonizó los distintos “instrumentos musicales” e hizo vibrar las cuerdas de los corazones en única melodía. De esa manera todos los cardenales, siendo muy distintos entre sí, experimentaron la unidad y eligieron al Papa. El Pontífice, a su vez, consideró no tener ningún mérito, y les comunicó que está dispuesto a servir y a ser siervo de su fe y de su alegría, “caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia”. Y nos invitó a que nuestro primer gran deseo sea una Iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado.





2) Para pensar

“Así como la unidad hace la fuerza, la discordia conduce a una rápida derrota”. Esta frase de Esopo, el famoso escritor de la antigua Grecia, la plasmó en la fábula “Los cuatro bueyes”.

Había cuatro bueyes grandes y fuertes, se juraron estrecha amistad. Siempre iban juntos a pacer a los prados, se defendían mutuamente de sus enemigos y vivían en perpetua concordia.

El lobo, viendo que no podía embestirlos estando siempre unidos, ideó un engaño para separarlos: le dijo a cada uno en particular, que los otros se burlaban de él y lo aborrecían. Así logró que recelasen unos de otros. Las sospechas y desconfianzas crecieron tanto, que se rompió su alianza. Cada uno se fue por su lado y salían solos a pacer por el campo, no con sus antiguos amigos. Entonces el lobo los fue cazando y matando uno a uno. El último buey antes de morir dijo: "Seguramente morimos por nuestra culpa, por creer los malos consejos del lobo; si hubiéramos permanecido unidos, nunca nos hubiera devorado".

El arma favorita del demonio es la mentira, pues logra hacer desconfiar y desunir. El Papa León XIV invita erradicar del hombre, y en la Iglesia, toda división.





3) Para vivir

Recordaba el Papa León XIV que, como a Pedro, le fue encargado a él que pastoreara el rebaño de la Iglesia y lo mantenga unido. Pedro logró llevarlo a cabo porque experimentó el amor infinito e incondicional de Dios. Porque sólo en el amor de Dios se podrá amar a los hermanos y dar la vida por ellos. El ministerio de Pedro está marcado por este amor dispuesto a ofrecer su vida.

Este es el espíritu misionero que nos debe animar, continúa el Papa, sin olvidar que estamos llamados a ofrecer el amor de Dios a todos. Así se realiza una unidad que no anula las diferencias, sino que valora la historia personal de cada quien. ¡Esta es la hora del amor!, exclamó el Papa. El amor es lo que une, y el Espíritu Santo, al ser el amor de Dios, será quien consiga una comunión fraterna aun en las diferencias: esto es el corazón del Evangelio.

En nuestro tiempo, ante la discordia, odio, la violencia, los prejuicios, “queremos decirle al mundo, con humildad y alegría: ¡miren a Cristo! ¡Acérquense a Él! ¡Acojan su Palabra que ilumina y consuela! Escuchen su propuesta de amor para formar su única familia: en el único Cristo nosotros somos uno”.





Pbro. José Martínez Colín

articulosdog@gmail.com