"Seguridad y soberanía: el doble filo de la relación con EU", escribe Eunice Rendón en #Arasdesuelo

El trágico homicidio de Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de Clara Brugada, ha sacudido a la ciudadanía. Que dos funcionarios jóvenes, cuyas funciones no estaban vinculadas a tareas de riesgo ni a enfrentamientos con grupos delictivos, hayan sido asesinados a balazos en plena mañana de martes sobre una calle transitada de la capital del país, constituye un hecho inusual y profundamente alarmante. Aunque los motivos aún no se han esclarecido, la cercanía de las víctimas con la Jefa de Gobierno de la CDMX, así como la preparación y precisión con la que se ejecutó el ataque, refuerzan la hipótesis de que se trató de un mensaje directo para el Gobierno de la capital.

Además del impacto interno, los hechos generaron reacciones que repercuten en la relación bilateral entre México y EU. Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado Marco Rubio destacó el buen momento que atraviesa la cooperación con México, al tiempo que, en referencia al asesinato de los dos funcionarios capitalinos, señaló que en el país persiste la violencia política y que hay regiones controladas por el crimen organizado. Rubio también anunció que planea viajar a México en las próximas semanas para ajustar algunas áreas de cooperación; destacó la voluntad de México en combatir a los cárteles y el interés de Estados Unidos en respaldar esos esfuerzos con equipamiento e inteligencia.

Este mensaje con matices contradictorios guarda cordialidad en la forma, pero es crítico en lo sustantivo. Sigue la misma línea de Trump, cuya postura ambivalente frente al gobierno de México ha generado una gran incertidumbre en la relación bilateral. Por un lado, halaga a la presidenta Sheinbaum y presume su buena relación con ella, y por el otro, expresa duras críticas hacia el gobierno, tales como que México está gobernado en buena medida por los cárteles o que grupos del crimen controlan grandes zonas del territorio. Este doble lenguaje busca ejercer presión para obtener concesiones estratégicas, sin recurrir a una confrontación directa. Alabar las cualidades personales de la Presidenta y jactarse de un vínculo sólido de cooperación con México, al tiempo que se desacredita al Gobierno mexicano por su supuesta debilidad, incapacidad -e incluso complicidad- para enfrentar al crimen organizado, contribuye a construir una narrativa que allana el camino para una posible intervención en los asuntos internos del país.

A esto se suma la llegada del nuevo embajador estadounidense -quien recientemente respaldó posibles acciones militares contra cárteles en México- y la aceptación de 17 familiares de Ovidio Guzmán en Estados Unidos bajo un acuerdo negociado con el Departamento de Justicia, sin notificación previa a las autoridades mexicanas.

La línea entre la ayuda y la injerencia es delgada. En lo que va del segundo gobierno de Trump ha habido numerosas provocaciones y formas de presión, que van desde la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas; la propuesta de enviar tropas para combatir el narcotráfico en territorio mexicano; amenazas de imponer aranceles si no se contenía la migración irregular y el tráfico de fentanilo; el cambio unilateral del nombre del Golfo de México; y declaraciones que sugieren posibles intervenciones militares, hasta la difusión de una fotografía falsa que insinuaba un supuesto operativo en suelo mexicano.

El mensaje implícito en la narrativa estadounidense apunta a que la cooperación con México es deseable, pero no opcional. Ante este planteamiento, el gobierno mexicano ha mantenido una postura firme en la defensa de su soberanía, al tiempo que se muestra dispuesto a colaborar en temas de seguridad, siempre que ello ocurra bajo condiciones de respeto mutuo y sin imposiciones externas. Sin embargo, México enfrenta el doble desafío de manejar con habilidad diplomática las crecientes presiones, al tiempo de demostrar avances tangibles en el combate a la inseguridad que no alimenten argumentos para una posible injerencia. Para ello, se requiere una respuesta institucional decidida y sostenida, capaz de restablecer el control territorial y la confianza ciudadana.





Eunice Rendón

@EuniceRendon