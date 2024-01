"Bombardeos de Irán en Siria, Irak y Pakistán: algunas claves", Escribe Mauricio Meschoulam en #ColaboraciónEspecial

Cuando en 2015, EU combatía a ISIS en Irak, al mismo tiempo luchaban varias milicias proiraníes en contra de esa agrupación, milicias que eran dirigidas por el general de las fuerzas Quds de las Guardias Revolucionarias, Qasem Soleimani. Años después, ese general fue asesinado por EU. Sin embargo, la realidad es que existe una guerra entre ISIS e Irán que data de años, la cual no solo tiene bases ideológicas, sino esta dimensión real de combate, ataques y contraataques. Por eso, no sorprende que ISIS haya orquestado un atentado terrorista en Irán hace unos días, justo en la ceremonia del aniversario luctuoso de Soleimani. Tampoco sorprende que Irán haya decidido atacar posiciones de ISIS en Siria como respuesta al ataque. Pero no fueron los únicos misiles que envió.

1. Uno de los temas que más trabajo cuesta entender en temas de esta región es que dos más dos, no siempre son cuatro; el enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo. Así, lo que esté sucediendo entre Irán y sus rivales o enemigos como EU o Israel, o bien, entre EU o Israel contra ISIS, no determina la dinámica paralela que existe entre ISIS e Irán.

2. Por ello, para efectos de los lanzamientos de misiles iraníes de la semana, es indispensable entender cómo ha evolucionado la guerra entre ISIS e Irán a lo largo de los años. Los atentados gemelos en Irán del 3 de enero que fueron reivindicado por ISIS no son los primeros de la cadena, sí los más letales, pero no los primeros. Ha habido muchos previos, el primero en 2017. Tampoco es la primera vez que Irán lanza misiles balísticos contra posiciones de ISIS.

3. Tenemos que entender estos envíos de misiles iraníes no solo como actos militares, sino como actos comunicativos y políticos, y esto último sí se inserta, de manera natural, dentro del actual conflicto en Medio Oriente.

4. En general, los misiles lanzados sí parecen ser resultado del deseo de Irán de responder, primeramente, contra ISIS, ante una intensa presión interna, a los atentados del 3 de enero. Esto explica los ataques contra posiciones de ISIS en Siria. Pero, además, tanto Irán como Pakistán se acusan mutuamente de albergar a grupos militantes a lo largo de su frontera. Teherán estima que los responsables de los atentados del 3 de enero recibieron entrenamiento en el noreste de Afganistán y luego cruzaron a Irán desde Pakistán (Rane, 2024). De ahí el ataque a esa zona. A su vez, Pakistán respondió de manera proporcional, atacando también a grupos militantes en lado iraní de la frontera.

5. Pero además del lanzamiento de misiles contra posiciones de ISIS en Siria y contra un grupo militante en Pakistán, Irán atacó lo que afirma que es "el cuartel general del Mossad" (servicios de inteligencia israelíes) en el Kurdistán iraquí. Tampoco es la primera vez que ataca justo ese sitio. Lo que pasa es que Irán estimó que no podía responder contra ISIS sin al mismo tiempo atacar a Israel (o afirmar que lo hace), cuando se atribuye a ese país el asesinato de un general iraní en Siria hace unas semanas. Así, Irán consigue insertar su represalia dentro de la narrativa del actual combate del eje proiraní en contra de Israel como un acto de respaldo a Hamás y a Hezbollah.

En suma, se trata de acciones limitadas de represalia, no diseñadas para dañar la capacidad de ataque de los enemigos de Irán, sino para comunicar el interés y determinación política de Irán, tanto en el tema de su guerra contra ISIS y contra los países que pudieran facilitar las operaciones de esa agrupación (como Pakistán), como en términos del conflicto mayor en Medio Oriente, su respaldo a Hamás y a las otras milicias que combaten contra Israel y sus aliados.