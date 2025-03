"Del sueño americano al éxodo del retorno", escribe Eunice Rendón en #Arasdesuelo

El Gobierno de Estados Unidos ha presumido la reducción histórica de la migración en lo que va de la administración de Trump, con ocho mil 450 detenciones en febrero, la cifra más baja en décadas. Albergues en el norte de México lucen vacíos y, según el INM, el número de migrantes detenidos pasó de un promedio diario de cuatro mil en enero, a mil 100 en febrero y sólo 132 en los primeros 12 días de marzo.

Las políticas migratorias de Trump están reconfigurando el fenómeno migratorio en la región. La eliminación y cancelación de citas del CBP One -plataforma que permitía a cientos de migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos de forma temporal mientras se evaluaba su solicitud de refugio-, así como las restricciones al acceso al refugio, amenazas de redadas y operativos del ICE, el programa CBP Home -que busca la autodeportación- y el registro obligatorio de migrantes indocumentados bajo riesgo de multas o cárcel han intensificado el éxodo de retorno. Pero, sobre todo, la narrativa de odio y el terror psicológico promovidos por Trump y su gabinete han hecho que muchos migrantes prefieran regresar a sus países en lugar de continuar su camino hacia EU.

La cancelación del CBP One dejó a más de 200 mil extranjeros varados en México. Entre enero y febrero del 2025 la OIM recibió dos mil 862 solicitudes de retorno asistido, más del triple de las registradas durante el mismo periodo en 2024.

Luis, migrante venezolano de 36 años, es uno de los afectados. Vive en el campamento migrante de Vallejo y trabaja en la construcción, donde gana dos terceras partes que los mexicanos. La noche anterior a la entrevista, junto con otros venezolanos, sufrió un ataque xenofóbico de un grupo no identificado que destruyó su refugio y dejó gravemente herido a uno de sus vecinos, quien no fue atendido en el hospital por ser migrante. "Siento ansiedad y quiero volver a Venezuela. Aquí no hay futuro, vivimos inseguros, hay gente armada y no tenemos baño ni agua. Soy el único varón de seis hermanas, vine a ayudar a mi familia, pero no se logró".

Algunas de las mujeres trabajan en restaurantes o cuidando a personas de la tercera edad. Prácticamente no salen del campamento por miedo a ser detenidas y pasan los días con sus hijos que no han podido continuar con sus estudios.

Temístocles Villanueva, titular de la Comisión para la Atención a la Movilidad Humana en la CDMX, busca soluciones mientras se formaliza la creación de su área. Esperan habilitar albergues para migrantes en Vallejo, Plaza de la Soledad y la Central del Norte, respondiendo a las tensiones con vecinos. Han organizado ferias con atención médica, jurídica y actividades culturales y buscan canalizarlos con la OIM para su retorno voluntario.

Una reducción temporal en los flujos migratorios no significa la erradicación del fenómeno. Las políticas de persecución de Trump han vuelto más peligrosa y menos viable la migración. Además, pueden beneficiar a los grupos criminales dedicados al tráfico de personas, ya que, a mayor dificultad para cruzar, mayor será el costo que impongan. Para reducir la migración de manera permanente, sería necesario abordar las causas estructurales como la violencia, la pobreza, la inestabilidad política y las crisis climáticas, que siguen agravándose en los principales países expulsores. Si Trump mantiene sus políticas restrictivas, es probable que los migrantes busquen otros destinos en la región o en Europa, mientras que los traficantes ajustarán sus estrategias, rutas y tarifas para sortear las nuevas barreras. La migración no es un fenómeno erradicable, sino una realidad inevitable.





Eunice Rendón

