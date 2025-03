"El impedimento a Batres es legal", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Ayer en El País, Zedryk Raziel reseñó:

“El magnate Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México y rostro del naciente ultraderechismo en el país, se ha anotado otro tanto en su estrategia legal para retrasar resoluciones de la Suprema Corte que podrían afectar sus negocios. El empresario, cabeza de Grupo Salinas, ha conseguido que el Alto Tribunal excuse de la votación de un amparo a la ministra Lenia Batres, muy alineada al oficialismo. La jueza, que está en plena campaña para la elección judicial de junio próximo, ha servido en charola de plata los elementos que justificaron su exclusión: un cúmulo de publicaciones en X en las que, desde 2014, ha mostrado su animadversión hacia el magnate, al que ha calificado de ‘miserable’. El Supremo ha considerado que esas expresiones constatan su falta de objetividad y ‘enemistad manifiesta’ hacia una de las partes del conflicto, razones que la ley establece como impedimentos para que un togado pueda pronunciarse sobre un caso. Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado la exclusión de Batres (…). El recurso que no pudo votar la ministra está relacionado con un amparo promovido por la defensa de Salinas Pliego contra la UIF, la agencia antiblanqueo del Gobierno mexicano (…). Le tocó a la propia Batres, que se hace llamar Ministra del Pueblo, elaborar el proyecto de resolución del amparo. Su proyecto proponía que las comunicaciones de la UIF con los bancos no son actos irreparables que se puedan frenar mediante recursos de amparo, sino simples contactos protocolarios entre autoridades para iniciar posibles investigaciones”.

Pero cierto: abundan los mensajes de Lenia contra Salinas Pliego. En abril de 2020 escribió que él “no atenta contra el gobierno, atenta contra la vida de los mexicanos. Exijo el retiro de la concesión a TV Azteca, URGENTE #RetiroDeConcesiónATVAzteca”.

Y esta fue la opinión de Sheinbaum:

“Pues ninguno (de los ministros) tiene un juicio objetivo. ¿No hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año? ¿Qué, a poco ese ministro era muy objetivo? O al decir que ‘Lenia no puede participar’, o ‘la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión’, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. Hay Estado de derecho o no hay Estado de derecho. Y Estado de derecho quiere decir que todos, todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos”.

Al margen de que 55% de la población está en la economía informal y no paga impuestos, la ministra está “objetivamente” impedida por el artículo 51 de la Ley de Amparo: los ministros, magistrados o jueces deben excusarse, dice la fracción VII, cuando se tenga una amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes...

Carlos Marín

cmarin@milenio.com