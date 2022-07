#LoQueDiceMrX Si usted ha sentido mucho calor en los días recientes prepárese porque la Unidad Estatal de Protección Civil alertó a la población por una ola de calor...

SE VIENE OLA DE CALOR

Si usted ha sentido mucho calor en los días recientes prepárese porque la Unidad Estatal de Protección Civil alertó a la población por una ola de calor intensa a partir de este miércoles en la mayor parte del territorio sonorense.

De acuerdo a lo dado a conocer por la dependencia, se espera que a partir de hoy el termómetro alcance los 41 a 43 grados como temperatura máxima, llegando a los 44 a 45 grados el fin de semana.

Además se prevén lloviznas dispersas y vientos fuertes a partir de hoy, a lo largo de la región serrana limítrofe con Chihuahua, esperando que continúen dichas condiciones durante los próximos diez días.

Las recomendaciones son hidratarse bien, evitar exposiciones prolongadas al sol, usar ropa apropiada, no dejar niños o animales en vehículos estacionados, usar sombrero o gorra y gafas de sol, entre otras.

A UN AÑO DEL TRIUNFO DE MORENA

El gobernador Alfonso Durazo celebró el lunes un año del triunfo electoral de Morena en el estado acompañado de presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales, de su gabinete legal y ampliado y de invitados especiales.

En el evento realizado en Palacio de Gobierno manifestó ante la diputada federal Andrea Chávez Treviño que la victoria de Morena abrió en Sonora horizontes de esperanza para los olvidados de siempre y para aquellas personas que nunca les ha tocado nada.

Reafirmó los tres principios orientadores del partido que son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, convicciones que ha mantenido en el tiempo que lleva en la conducción del Gobierno del Estado.

Durazo Montaño detalló que en su gobierno se ha instaurado un nuevo modo de hacer política guiado por una visión de Estado que trasciende egos e intereses personales.

¿LE QUEDÓ GRANDE LA YEGUA?

El que deseó con toda su alma que el día de ayer acabara lo más pronto posible fue el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, por las manifestaciones de padres de familia de Cajeme y Navojoa debido a las condiciones de las escuelas y, de Nogales, por las malas condiciones de un equipo de transporte que entregaron recientemente para traslado de menores con discapacidades.

En la Perla del Mayo los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños “Antonio Caso” denunciaron el robo de aproximadamente 150 metros de cableado eléctrico.

En Cajeme padres de familia de los alumnos de la primaria Nueva Creación también se manifestaron, exigiendo a la SEC solución a la falta de agua y energía eléctrica que padecen desde hace meses y que los ha orillado a continuar con clases a distancia por la imposibilidad de regresar a las aulas.

Y por si eso fuera poco, en Nogales padres de familia con hijos en el Centro de Atención Múltiple número 55 cerraron la escuela ubicada en la colonia Bellavista mostraron su inconformidad porque el camión que les dieron para el traslado de los menores ya no funciona por las malas condiciones mecánicas de la unidad.

Sin duda, estas acciones son un foco rojo para Grajeda Bustamante, porque demuestra que a dos meses de que inicie el próximo ciclo escolar las irregularidades continúan en los planteles y no se ve por dónde queden listas, o será que ¿le quedó grande la yegua?

EL RETO DE REAL

El que confirmó que la alianza Va por México se mantiene para los próximos comicios electorales en el ámbito federal, pero en lo local será la militancia la que decida sus procedencia, fue Gildardo Real Ramírez.

El dirigente estatal del PAN señaló que tiene el reto de duplicar la representación azul en el Congreso del Estado y de los municipios que actualmente gobiernan y convertirse en una verdadera opción para ganar la Gubernatura del Estado en 2027.

Sobre su desempeño al frente del panismo sonorense indicó que enfoca sus esfuerzos en unificar a todas las corrientes e incluir a todos para llegar unidos a los retos por venir.

Sabe que tiene un gran reto, sobre todo por la estigmatizada que le dio a la marca el exgobernador Guillermo Padrés, que llegó con la expectativa de mejorar lo hecho por sus antecesores, pero que en seis años acabó con el sueño de mantenerse en el gobierno por muchos sexenios más.

FUERA CUBREBOCAS

Tal como habían vaticinado, los ilustres diputados del Congreso local aprobaron el dictamen para abrogar la Ley 171 que regulaba el uso del cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del coronavirus.

En lo que fue una sesión extraordinaria de mero trámite y en la que se esperaba que al menos algún diputado se opusiera a la decisión de la mayoría apelando al aumento de contagios en el país y en el vecino estado de Sinaloa, no fue así y se aprobó por unanimidad.

Ayer mismo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, daba cuenta de que la pandemia de Covid-19 no ha terminado y precisó que se quedará para siempre en México y en el mundo.

Habrá que estar atentos a cómo se vaya dando el aumento de casos en el país y en la entidad, porque existe la posibilidad de revertir lo aprobado por los diputados ante la llegada de la temida quinta ola.

