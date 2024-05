#LoQueDiceMrX A quien no le quitan el “guante de la cara” es al alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, esta vez precisamente por mantenerse en el cargo...

***

SE AFERRA AL CARGO

A quien no le quitan el “guante de la cara” es al alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, esta vez precisamente por mantenerse en el cargo, cuando anteriormente los reclamos han sido por su falta de acción.

Y es que Elías Retes parece que se tapa los oídos ante los reiterados reclamos de sus contrincantes, quienes le exigen que pida licencia para dedicarse a buscar la reelección.

Si bien es cierto que por ley ElíasRetes puede hacer campaña y mantenerse en el cargo, también es cierto que por ética otros alcaldes que buscan la reelección sí solicitaron licencia, como los de Cajeme y Hermosillo entre otros.

Ahora bien, sería cuestión de verificar los horarios en que se maneja el Alcalde-candidato, como lo pide el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal, Adolfo Domínguez, porque no se puede realizar actos de campaña en horario laboral.

En fin, estas situaciones continuarán mientras no se modifique la Ley Electoral y se obligue a todos los aspirantes, incluidos los que buscan la reelección, a solicitar licencia para dedicarse al 100% a la campaña.

***

LABOR A LA VISTA

Y hablando de los alcaldes en campaña, mucho deben trabajar para convencer a sus gobernados y que estos los reelijan, porque su labor al frente de la alcaldía será tomada en cuenta a la hora del voto... bueno, eso sería lo normal.

Así pues, el ciudadano sólo tendría que ponerse a revisar lo hecho por el alcalde y lo que dejó de hacer, y contrastarlo con las promesas de campaña que hizo para llegar al cargo.

Además, pueden presumir las obras y programas realizados durante su mandato sin que por ello incurran en alguna falta, como algunos lo quisieran hacer ver.

Entonces, no hay pierde, la ciudadanía tiene los elementos suficientes para decidir correctamente a la hora de emitir su voto, pues ya saben lo que hizo y dejó de hacer el aspirante a reelegirse.

***

AGUAS CON LA LUZ

El día de ayer se volvieron locas las redes sociales, donde se manifestó el grave problema de desabasto energético que provocó múltiples apagones en todo el país y que Sonora no se salvó de ser afectado.

Ante tal problemática el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya explicó que esta “peculiar” situación se debe a las altas temperaturas que se han registrado, lo que generó la alta demanda del suministro energético razón por la cual se declaró el estado operativo de emergencia al ser superada la capacidad destinada por la demanda.

Técnicamente esto es comprensible, sin embargo, no deja de ser preocupante dado que aún no entramos a la temporada de calor y la demanda no es la misma a la actual.

La cuestión aquí es si esta situación no se presentará de nuevo, por lo que la pregunta obligada es ¿en qué condiciones se encuentran las líneas de suministro?, pues el panorama que se viene tiene como combinación la sequía, que podría afectar a la producción de las hidroeléctricas.

Mientras, las autoridades hacen los trabajos correspondientes… esperemos que esta situación no sea recurrente.

***

MEDICINAS ‘PATITO’

Retomando el tema de la adquisición de medicinas para las instituciones de salud en México, por rumbos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (Amiif) demandaron al Gobierno federal no “comprar medicamentos en cualquier lugar del mundo” que no tengan un registro sanitario, lo cual se acordó en el año 2020.

Para la Asociación, es preocupante que lleguen “medicamentos chatarra” al país y, peor, que estos sean administrados a pacientes que requieren un tratamiento permanente.

Por ello, insisten en que todos los medicamentos pasen por la revisión de la Cofepris y que ninguno se salte a la autoridad sanitaria, pues es un riesgo utilizarlos si no están reconocidos por la autoridad competente.

Por su parte, Fernando Fon, director de la Comisión de Asuntos Regulatorios de la Amiif, dejó muy en claro que el acuerdo de 2020 “entorpece y pone en riesgo a la población, porque no se tiene la certeza de que esos insumos tengan una evaluación de la autoridad sanitaria, porque llegan directo a la población.

Pues habrá que estar al pendiente y rechazar las medicinas “patito”.

