OTRO CASO POLÉMICO DE CASA HOGAR

La que se puso nuevamente en el “ojo del huracán” es la Casa Hogar Amor, Agua y Más de Guaymas al trascender que la noche del 26 de septiembre vecinos de la colonia Antena encontraron a tres jovencitas deambulando por las calles.

Las menores cuyas edades fluctuaban entre los 13 y 14 años, dijeron que huyeron del centro por los malos tratos que reciben. Las jovencitas fueron devueltas a la Casa Hogar.

La investigación de los motivos de la “salida” de las menores corre a cargo de la Subprocuraduría de la Defensa de la Niña, el Niño y el Adolescente, pero su titular, Alma Delia Guerrero Cornejo, no quiso dar información por considerarlo prematuro.

Esa misma Casa Hogar el pasado mes de agosto causó polémica a nivel nacional al descubrirse que un grupo de niñas fueron castigadas enviándolas a dormir en el piso de los pasillos, por lo que urge que se investigue a fondo y se esclarezca la manera de operar.

LANZAN PORTAL DE DATOS ABIERTOS

El que se puso las pilas y desquitó todo un año de “cheques verdes” cobrados fue el titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, al poner en marcha el Portal de Datos Abiertos.

Guillermo Noriega Esparza señaló que los ciudadanos podrán acceder a la información pública del Gobierno del Estado sin necesidad de enviar una solicitud previa.

Detalló que desde esa plataforma, dependencias y entidades podrán compartir información de importancia para la ciudadanía, los interesados podrán realizar búsquedas rápidas en la página datos.sonora.gob.mx.

El lanzamiento del portal se dio en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Esperemos que el ciudadano verdaderamente encuentre lo que busque y no “se caiga la página” a cada rato.

LAMARQUE Y SUS 'SUEÑOS GUAJIROS'

El que no deja de sorprender es el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ya que recién se quejaba que necesitaba mil 200 millones de pesos para reparar las vialidades cuando ayer salió con que anda analizando comprar patrullas eléctricas.

Está bien que quiera copiar la estrategia de su homólogo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, de cambiar la flotilla vehicular de la Policía Municipal por unidades impulsadas por energía eléctrica.

A Lamarque Cano le urge un buen asesor que lo ubique en su triste realidad de que eso de andar “calando” los carros eléctricos es una vacilada y una burla para los ciudadanos que gobierna.

Como si no trajera “muchos fierros en la lumbre”, el presidente que fue reprobado por sus gobernados en su primer año de trabajo declaró que contar con vehículos de esas características serían una buena opción para el ahorro de recursos públicos, pues ¿cuáles, no que no hay?

OBRA EN EL LIMBO

Y por rumbos de Guaymas no hacen malos quesos, ya que a tres meses de que termine el año es hora que la obra de rehabilitación integral de la avenida Serdán no tiene fecha concreta de inicio.

Y es que ese proyecto fue anunciado con bombo y platillo de que se ejecutaría en el presente ejercicio fiscal y parece que será una más de las pifias de la administración de Karla Córdova.

Y fue la misma Alcaldesa la que anunció públicamente que esa sería la primera acción fuerte de infraestructura que se realizaría, primero puso como fecha de inicio el mes de enero, al que le siguió otra fecha tentativa para el mes de agosto y ya casi es octubre y no se ve nada claro.

Extraoficialmente se ha difundido la información de que el proyecto de rehabilitación integral con concreto hidráulico anunciado por Karla Córdova nunca estuvo presupuestado y que la única obra registrada en el presupuesto de egresos de 2022 es la instalación de un nuevo colector en la Calle 18 y avenida Serdán, con un monto de más de dos millones 800 mil pesos.

YA 'SE VIERON' LOS TRABAJADORES CETEMISTAS

Los que andan “locos de contentos” como dice la canción son los cetemistas, por la propuesta de aumentar de 6 a 12 días el periodo vacacional para los trabajadores que cumplan su primer año laboral.

Así lo manifestó Óscar Ortiz Arvayo, dirigente de la CTM Hermosillo, quien señaló que se trata de una decisión ampliamente buscada por los trabajadores que vendrá a ser de gran beneficio para su bienestar.

“Sí, sin duda es una muy buena noticia, creo que va a servir mucho en los ambientes laborales de los centros de trabajo, los trabajadores requieren de un mayor tiempo de esparcimiento, creo que es algo muy atinado, que también era una necesidad”, señaló.

Ortiz Arvayo explicó que inicialmente este beneficio se aplicará a los trabajadores en su primer año de trabajo, sin embargo, a partir del segundo año de vigencia su alcance será para más de 135 mil afiliados a la organización en Sonora.

mrx@expreso.com.mx