***

INAUGURAN DESALADORA

Finalmente se llegó la fecha y la inauguración de la planta desaladora Guaymas-Empalme ya es una realidad para aminorar los problemas de abasto de agua de esa región de Sonora.

Después de inaugurar esta obra el gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que se da un paso hacia el futuro para garantizar el suministro del vital líquido por los próximos 30 años.

“El gran legado de mi gobierno no va a ser la modernización del puerto, no va a ser la modernización de la carretera a Chihuahua, ni la modernización de las aduanas, ni la infraestructura que traemos en curso. Vamos a sentar las bases de un programa para abasto de agua suficiente por los 30 próximos años en el gobierno del estado”, aseveró.

La inversión de la planta fue de 790 millones de pesos, en la que aportaron el Fondo Nacional de Infraestructura y la empresa Aqualia, la capacidad de operación es de 200 litros por segundo de agua desalada que será distribuida a más de 155 mil habitantes de la región.

***

INVERSIÓN HISTÓRICA

Aún con la crisis económica mundial y la inflación que afecta a varios países, México es de los países que recibe inversión extranjera directa de manera histórica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En México, afirmó, hay oportunidades y confianza y a pesar de la pandemia y la crisis mundial acentuada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la República Mexicana es un territorio atractivo para el mundo.

“Nosotros estamos recibiendo inversión extranjera como nunca, es histórico lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país, y tenemos hacia adelante compromisos de inversión”, recalcó.

López Obrador mencionó que no hay problema de depreciación del peso y resaltó lo expuesto en el periódico The New York Times en el sentido de que México es el país con menos depreciación en su moneda con relación al dólar.

***

HUMBERTO SOUZA SE VA AL MC

El que se aventó una carta digna de un guion de una serie de streaming fue Humberto Souza, quien le mandó decir a su ahora exdirigente nacional Marko Cortés que ahí estuvo.

En el oficio que elaboró el excontendiente al Comité Directivo Estatal del PAN, hizo un recuento de lo que fue su paso por las filas blanquiazules y lo que representó este instituto político en su vida.

El PAN, dijo, fue una parte importante de su formación política, profesional y personal, peeero le mandó decir a Marko Cortés que Acción Nacional ya no es lo mismo, que ha perdido la identidad, se ha despegado de sus principios y perdido el rumbo.

De tal manera que el panista “abrió” sus alitas y mejor se fue del partido en el que militó por más de 20 años, lo destacable en la redacción de Humberto Souza es la manera subliminal de decir que se va en busca de mejores oportunidades de participación que vienen pintadas de naranja.

***

LO QUE LA LLUVIA NOS DEJÓ

De nueva cuenta la lluvia registrada la madrugada del sábado puso de manifiesto la fragilidad de la ciudad que no está preparada para resistir los vientos de casi cien kilómetros por hora.

Pocas veces se presenta en Hermosillo una tormenta eléctrica, pero este fenómeno dio cuenta de la debilidad de la red eléctrica, ya que se dañó y su vez afectó la operación de captaciones que surten agua potable al norte de Hermosillo.

Los apagones de energía eléctrica que se registraron dejaron fuera de servicio las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad localizados en Los Bagotes, Calizas, Victoria y Mesa del Seri.

Lo que nos lleva a que la empresa de clase mundial realice un plan de emergencia o de mantenimiento más efectivo a la red, para que cada vez que llueva no se vean afectados miles de usuarios por la falta de agua y electricidad, menos con las altas temperaturas que se registran en Hermosillo en el verano.

***

MENORES INFRACTORES

Dos hechos aislados que nos debe de llamar a la conciencia como sociedad y la necesidad de reforzar las valores al interior del núcleo familiar ocurrieron este fin de semana.

Se trata de sucesos, en el primero involucró a un menor de 17 años de edad, al que se le detuvo por encontrársele una pistola 9 milímetros cuando transitaba a las 3:00 horas del viernes en bulevar Solidaridad y Las Torres, la colonia Libertad.

El segundo caso fue la detención de un infante de 12 años de edad, acusado de cometer delitos de amenazas y portación de cuchillos, además de agredir a otro menor de 16 años, en la colonia Tierra Nueva.

Sin duda dos casos que involucren a dos menores de edad, de 12 y 17 años, son de llamar la atención, sobre todo porque uno portaba cuchillos y otro un arma de fuego, lo que nos dice que para la delincuencia ya no hay edad.

mrx@expreso.com.mx