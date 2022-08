#LoQueDiceMrX El que parece que tiene otros datos es el gobernador Alfonso Durazo Montaño al declarar frente a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que México está listo para tener una mujer presidenta.

DA COLOR EL GOBERNADOR

El que parece que tiene otros datos es el gobernador Alfonso Durazo Montaño al declarar frente a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que México está listo para tener una mujer presidenta.

Así que el recibimiento que le dio a Adán Augusto López Hernández fue mera cortesía porque ayer se abrió de capa y espada con esas declaraciones de que Sonora es de la política morenista.

Y vaya que se notó la cargada para recibir a Sheinbaum Pardo haciendo una verdadera fiesta, que incluyó pancartas, porras, cantos y el grito de apoyo de “presidenta”.

Sobra decir que para escuchar la “conferencia” que ofreció la Jefa de Gobierno, vino gente de “ondequiera”, lo curioso fue ver mezclados a los morenistas químicamente puros con los expolíticos de otros partidos ahora reconvertidos y fieles seguidores de la doctrina de Morena de No robar, No mentir y No traicionar. Y peores cosas veremos dicen por ahí.

UNA TRAGEDIA MÁS

Lamentablemente otra vez Hermosillo amaneció ayer de luto con el trágico accidente ocurrido sobre el bulevar Morelos que dejó como saldo dos jóvenes, un hombre y una mujer, fallecidos y una más lesionada.

Y después de lo sucedido salen los hubiera: si hubiera habido un filtro antialcohol, si en lugar de manejar hubieran pedido un servicio de transporte por aplicación, u otros hubiera que usted guste o mande.

De manera extraoficial se mencionó que los jóvenes salieron de una cervecería de esas que ahora se identifican por número, por lo que se hace necesario, más bien urgente, un programa por parte de estos establecimientos que si ven a las personas salir en estado inconveniente les impidan manejar.

En lo que se refiere a las autoridades, bien pueden dejar fijo un filtro de revisión en esa vialidad los fines de semana, ya que antros donde se vende alcohol abundan en esa zona y no hubiera pasado lo que pasó.

COMO ES ARRIBA DEBE SER ABAJO

Así como se anuncia la entrega de bonos e incentivos por buen desempeño a los policías municipales también se deben de dar a conocer las sanciones aplicadas a aquellos elementos que haciendo un mal uso de su autoridad se dedican a denigrar a la corporación y al gobierno en turno.

“No tengo ninguna duda de que apostándole a la dignidad del trabajo es como vamos a tener una mayor seguridad”, declaró el presidente municipal Antonio Astiazarán en el evento de entrega de estímulos económicos por buen desempeño de los policías en los meses de mayo y junio.

Pero de que hay malos policías también los hay, pues es de todos conocido aquellos casos en los que hasta acompañan a los ciudadanos a los cajeros bancarios o hasta su mismo domicilio para que vayan por el dinero que los libre de alguna falta cometida.

Ahora que el Ayuntamiento entró en esa dinámica de transparencia, sería bien apreciado por los hermosillenses saber que realmente están vigilando el desempeño de los policías municipales y se sanciona a los malos elementos.

LE DAN OTROS DATOS A ADM

Dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, pero en este caso fue ayer domingo cuando padres de familia del Centro de Atención Infantil No. 2 se manifestaron contra el titular de la SEC por falta de personal que atienda a los alumnos.

Esta manifestación, como la declaración de Cecilio Luna Salazar, dirigente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, contrastan con lo declarado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño de que este día todos los alumnos regresarán a clases al iniciar el ciclo escolar 2022-2023.

Lo que quiere decir que el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, le está pasando otros datos al Gobernador y que el personal bajo su mando lo trae engañado con cuentas alegres cuando la realidad es otra.

En fin, como decíamos ayer, este día será la prueba de fuego para el titular de la SEC, esperemos que el regreso a clases se desarrolle en orden y que no haya más manifestaciones de inconformidad de padres, madres de familia, directivos o personal docente, por el bien de los alumnos.

DILEMA TRICOLOR

Vaya dilema que tiene el PRI en el Estado de México que es uno de sus principales bastiones que ha mantenido por décadas y que es cuna de uno de los grupos más poderosos.

Y decimos dilema porque semanas atrás un grupo de empresarios molestos por el desempeño del Gobierno federal invitó a una reunión al panista Enrique Vargas del Villar para expresarle su apoyo para que encabece la Alianza Va por México en los comicios electorales por la Gubernatura mexiquense.

Así que veremos si Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Comité Nacional del PRI, está de acuerdo en que un abanderado panista sea el candidato de la Alianza, porque en caso de ganar, sería otra gubernatura perdida para los tricolores y acabaría con una hegemonía que ha mantenido desde su fundación.

Claro que puede no aceptar a Vargas del Villar e irse por la libre, pero eso sólo debilitaría a la Alianza Va por México y beneficiaría a la maestra Delfina Gómez, porque se enfrentaría a una oposición dividida y a río revuelto ganancia de Morena.

