***

LA SUERTE DEL GÓBER

El que debe de comprar un “cachito” para ver si se saca la rifa del avión es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, por aquello de la buena suerte que se carga en los últimos días.

Y para muestra está el que recientemente fuera electo presidente del Consejo Nacional de Morena, cargo que ostentaba Bertha Luján, lo que demuestra que es de los hombres muy cercanos al inquilino de Palacio Nacional.

Precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró en días pasados coordinador de la empresa Litio MX que será la encargada de la explotación de ese mineral en tierras mexicanas.

Esperemos que esta deferencia sea el preámbulo de lo que le espera a Sonora en los próximos años y la cercanía se vea reflejada en la trasferencia de recursos para concretar todas las obras anunciadas.

***

A COMBATIR EL HAMBRE

Y precisamente el Ejecutivo del Estado anunció ayer que para el presupuesto de 2023 a aquellos que “no les ha tocado” durante muchos años les “va a tocar”, porque aumentará el recurso de combate al hambre hasta por 750 millones de pesos.

Eso debió de ser música para los oídos de los más necesitados que sólo han visto pasar los recursos, ahora sólo falta que los ilustres legisladores le aprueben la iniciativa que de seguro sólo será mero trámite.

“Y yo sé que alguien dirá, como se dice de otros programas sociales: ‘están tirando el dinero’. No, tenemos que entender que tener gente con hambre es imposible desplegar a plenitud el potencial económico, político, cultural, en todo sentido de nuestro estado”, señaló.

Durazo Montaño informó que en la entidad hay 85 mil sonorenses que padecen hambre, son personas que no tienen un pan. Mencionó que para el presente año se destinó una partida de 100 millones de pesos, pero para 2023 se combatirá el hambre en serio.

***

RECIBE AYUNTAMIENTO PREMIO NACIONAL

Donde también hace aire es en el Ayuntamiento de Hermosillo, porque el gobierno que preside Antonio Astiazarán Gutiérrez ganó el premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en la categoría de Continuidad.

Le correspondió a José Carrillo Atondo, director del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), recibir el galardón en lo que fue la XII edición del evento, a nombre del Gobierno municipal.

El programa por el que ganó el Ayuntamiento de Hermosillo fue el de Biciclando, estrategia que también obtuvo el premio de Global Mayor Challenge de Bloomberg Philanthropies.

Biciclando promueve el uso de la tecnología y desarrollo sustentable con perspectiva de género porque impulsa la participación de las féminas, que a través de centros de reciclaje permite crear una economía circular que brinde valor a los residuos.

***

DARÁN MÁS DINERO A ESTADOS Y MUNICIPIOS

Pues con la novedad que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla un incremento real en las trasferencias de recursos que reciben los estados y municipios de 9.9%.

Lo anterior forma parte del análisis elaborado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez según la nota titulada “El Gasto Federalizado en el PPEF-2023".

El documento precisa que las transferencias proyectadas por estados y municipios ascienden a dos billones 432 mil 770.9 millones de pesos, los cuales constituyen 29.3% del gasto neto total que se proyecta para 2023.

Ante el actual panorama económico ese estudio sin duda será una bocanada de oxígeno a gobernadores y presidentes municipales que este año no han visto la suya con un panorama sombrío en materia de captación de recursos para resolver sus problemáticas locales.

***

LOS DICHOS DE MONREAL

A pocas horas de que el Senado inicie el análisis de la minuta con la que se pretender ampliar cuatro años más la permanencia de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad pública el resultado final parece incierto.

Así lo declaró en un video difundido en redes sociales Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, porque, dijo, no hay consenso para aprobarla.

“Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del Gobierno federal; no hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia, seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento”, enfatizó.

Quizás sea cierto lo dicho por el Senador o sólo trata de espantar o acalambrar a ya saben quién, porque reiteró que no se ejercerá ningún tipo de presión para acelerar los trabajos de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

