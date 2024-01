#LoQueDiceMr.X Después de varios sexenios y una historia de abandono, incendios, inversiones dudosas, la actual administración estatal ha decidido decretar a La Sauceda como área natural protegida.

***

LA SAUCEDA, ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Marco Antonio Gallardo, director de la Comisión de Bienes y Concesiones, indicó que la decisión de la declaratoria es con el objetivo de evitar tentaciones futuras y que sea utilizada para otros fines.

El complejo, que incluye el parque La Sauceda, el Cerro de la Cementera y los humedales, ya fueron entregados el año pasado a la Comisión de Ecología del Estado de Sonora (Cedes) para que realice los trámites necesarios.

El ocaso de La Sauceda data de hace 10 años, tiempo que tiene en el abandono, pero la actual administración estatal está dispuesta a recuperar sus viejas glorias, anunciando una inversión superior a los 25 millones de pesos, misma que está en proceso.

***

SONORA, CUARTO EN REPATRIAR PERSONAS

Cifras de la Unidad de Política Migratoria, de enero a diciembre de 2023, ubican a Sonora como el cuarto Estado en el país con más traslados de migrantes a su lugar de origen.

En el periodo mencionado, Sonora devolvió ya sea por la vía aérea, marítima o terrestre a dos mil 617 personas que vieron frustrado su “sueño americano” y regresaron a sus vidas cotidianas.

De acuerdo al corte del año 2023, el número de personas extranjeras devueltas por el Instituto Nacional de Migración ubicó a Veracruz en el primer lugar con 13 mil 650 personas, Chiapas contabilizó a ocho mil 45 migrantes y la Ciudad de México a cuatro mil 144 personas.

La Unidad de Política Migratoria detalla que los motivos de traslado de las personas a su ciudad de origen fueron: por deportación, por solicitud de retorno asistido y por eventos de retorno asistido de niñas, niños o adolescentes.

***

LAMARQUE PEDIRÁ LICENCIA PARA BUSCAR REELECCIÓN

Pese a que gobierna uno de los municipios más violentos del mundo y que son más echadas que las ponedoras, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, sigue firme en su empeño de extender su gobierno por tres años más.

Y aunque dijo estar posibilitado de hacer campaña para la reelección sin dejar el cargo de Presidente Municipal, señaló que mejor pedirá licencia para evitar las “grillas políticas” tanto de los partidos opositores como de sus futuros contrincantes.

“Si no renuncio y hago la campaña en tiempos libres van a decir que me estoy aprovechando del puesto y no es cierto”, indicó, por lo que en los próximos meses los cajemenses tendrán un Presidente Municipal interino.

Y en más de destapes y aspiraciones electoreras, José de Jesús Báez Gálvez será el primer candidato independiente en contender por la Alcaldía de la fronteriza Nogales; claro que para que eso ocurra, primero tendrá que reunir las firmas de apoyo que pide la autoridad electoral.

***

PONE MORENA SUSPENSO A DEFINICIÓN DE CANDIDATOS

Donde sigue el suspenso por la definición de aspirantes es en Morena, que ayer a través de su secretaría general, Citlalli Hernández, anunció que se amplió el plazo para publicar las solicitudes de registro aprobadas en el proceso interno.

Originalmente, la fecha límite era el pasado 3 de enero, pero la Comisión Nacional Electoral del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tendrá nuevas fechas para la Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Morelos, Puebla, Durango, Aguascalientes, Chihuahua y Colima.

La nueva decisión tomada por el partido en el poder aplica para los apuntados a los cargos de diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, presidentes comunales y ayuntamientos.

En su argumento, Citlalli Hernández señaló que el objetivo fue el de “garantizar la valoración integral de todas las personas aspirantes, pues los trabajos de análisis de solicitudes continúan solventándose hasta este momento”.