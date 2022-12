#LoQueDiceMrX Finalmente, después de una larga espera arribaron a la capital del estado 25 camiones recolectores de basura, mismos que fueron entregados por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

***

LE LLEGAN 25 CAMIONES RECOLECTORES AL ‘TOÑO’

Finalmente, después de una larga espera arribaron a la capital del estado 25 camiones recolectores de basura, mismos que fueron entregados por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Además de este equipamiento para la Dirección de Servicios Públicos, el Presidente Municipal entregó siete pipas para la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.

“Toño” Astiazarán mencionó que con la llegada de estas nuevas unidades se eliminará el tercer turno que se venía prestando, además que representará un ahorro significativo en cuanto al consumo de combustible al utilizar gas natural en lugar de diésel.

“El servicio de recolección es muy bien evaluado por la población y por eso es importante reconocer a los trabajadores con un mejor equipamiento mucho más digno, así como mejores prestaciones e instalaciones y de esta manera poder tener un Hermosillo más limpio”, señaló.

***

EXHIBEN A EXALCALDESA ‘CHAYITO’ QUINTERO

A la que le siguen sacando “los trapitos al sol” o más bien “la basura debajo de la alfombra” es a la excaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, al aflorar que sin permiso de Cabildo, basificó a 250 trabajadores municipales.

Y aunque esa cifra representa la cantidad más grande en la historia de la administración municipal, seguramente ni despeinará a la alcaldesa, pues todos los señalamientos de su administración le han hecho “lo que el viento a Juárez”.

En esta ocasión la denuncia provino del edil del Partido Movimiento Ciudadano, Carlos Quiroz Romo, quien criticó que la expresidenta municipal siguiera gozando de total impunidad.

El sumar 250 empleados a la nómina del municipio de la Perla del Mayo repercute directamente en las finanzas como lo declaró el regidor emecista al señalar “no hay dinero que alcance si seguimos pagando esos sueldos”.

***

DAN SEGUIMIENTO A PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Del Gobierno del Estado reportan que este martes el gobernador Alfonso Durazo Montaño andará por rumbos de la Ciudad de México para asistir a una reunión de seguimiento del Plan Sonora de Energías Renovables.

Pero ayer el mandatario estatal visitó el puerto de Guaymas para aperturar una tienda del Bienestar Diconsa, que beneficiará a habitantes de 60 colonias del sector norte.

Estos guaymenses a partir de ayer tienen acceso a este local con las características de un minisúper, para adquirir productos básicos a precios más bajos de los que se encuentran en el mercado.

“Los precios de Diconsa son 35% menos que los precios de cualquier otro abastecimiento comercial, 35% en general, pero en el caso del frijol, que puede haber muchos otros ejemplos, aquí en Diconsa se vende a 24 pesos el kilo y en el mercado está a 48 pesos”, refirió.

***

ANUNCIAN OTRA BAJA DEL MESÓN DURACISMO

Después de haber salido por la puerta de atrás de la Dirección de Bienes y Concesiones y ser enviado a la Dirección General de Organización Social en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), Alfonso Canaan Castaños, renunció a su cargo.

El conocido promotor de la toma de las casetas de cobro dijo que el motivo de su salida era por conflictos internos con las altas esferas.

De su ronco pecho el vocero del Movimiento por el Libre Tránsito señaló que la molestia de sus superiores fue porque invitó a la ciudadanía a protestar en las casetas de cobro.

Tal parece que Canaan Castaños no aprendió la lección o quedó demostrado que el servicio público no es para todos, pues se requiere de vocación, lealtad e institucionalidad, además de que no se puede “chiflar y comer pinole”.

***

DICE MC QUE VA SOLO PARA EL 2024

Ayer el Partido Movimiento Ciudadano realizó su Convención Nacional Democrática Extraordinaria, que reunió a los liderazgos a nivel nacional y entre lo destacable es que en el próximo proceso electoral van solos.

Dante Delgado Ranauro, líder nacional del “movimiento naranja”, sentenció que en el 2018 tuvieron un retroceso a causa de un error que no volverán a cometer y ahora su alianza será sólo con los ciudadanos y no con otros partidos políticos.

“Debemos ganar la Presidencia porque somos la única alternativa frente a los que ya gobernaron a México, Movimiento Ciudadano es una marca electoral limpia, con rostros nuevos, gobiernos que cumplen, símbolos, agenda con causas, una visión de futuro, por eso somos la fuerza política de mayor crecimiento en el país”, aseveró.

El evento también sirvió como una pasarela, ya que mientras los asistentes ovacionaron a Luis Donaldo Colosio, recibiéndolo con el grito de “¡Presidente!”, “¡Presidente!”, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapó para “la grande”.

mx@expreso.com.mx