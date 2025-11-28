#LoQueDiceMrX La dirigente estatal de Morena, Judith Armenta, ahora dijo que no hay nadie "encartado" para la gubernatura...

'PA'TRÁS LOS FILDERS'

No cabe duda que la política se parece mucho al beisbol, al menos varias frases y términos del Rey de los Deportes aplican en la “grilla”, por ejemplo, esa expresión de “pa’trás los filders”.

Y eso fue lo que se aplicó en Morena y la encargada de hacerlo público fue la dirigente estatal, Judith Armenta Cota, quien apenas el martes declaró que solamente quedaban dos aspirantes a la candidatura al Gobierno de Sonora.

Palabras más, palabras menos, señaló en esa ocasión que en el carril de las mujeres solamente estaba Lorenia Valles Sampedro y en el de los hombres, Javier Lamarque Cano.

Ayer la dirigente morenista mencionó algo diferente, que en primer lugar no ha habido encuesta definitiva; que ni siquiera se ha emitido una convocatoria, por lo que no ha iniciado el proceso interno y que no es seguro que en Sonora se vaya a aplicar lo de la tómbola para definir el género de la candidatura.

Y así, todos los que andaban o andan contendiendo volvieron a ser “encartados”, luego de un día de haber estado “descartados”.

ESTABILIDAD

Quien aprovechó la plenaria de la CTM en Sonora fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño para hablar sobre la reivindicación de los derechos laborales.

Ahí, el mandatario estatal no sólo mencionó cifras, sino que destacó que el estado es un referente nacional en estabilidad laboral y resolución de conflictos, lo que, aseguró, ha sido determinante para atraer nuevas inversiones.

Además, recalcó que este modelo laboral está reconfigurando la relación entre trabajadores, empresas e instituciones.

Durazo Montaño no podía dejar de mencionar que a la par de las reformas laborales aprobadas y en curso se dio también la ampliación de infraestructura de salud en la entidad.

Así pues, su mensaje fue claro: Sonora es ejemplo de que el desarrollo económico puede ir acompañado de justicia social.

OCURRENCIA

En el Cabildo de Navojoa se les ocurrió que creando una Dirección de Atención a Baches se va a solucionar este problema que tiene en jaque a las vialidades de la llamada Perla del Mayo.

Nos dicen que la propuesta fue de un regidor, con el argumento de que entre 60 y 70% del pavimento tiene serios problemas con los baches.

No dudamos ni tantito que el problema sea mayúsculo, pero de lo que tampoco dudamos es que se pueda resolver creando una nueva dependencia.

El asunto es de planeación, decisión y recursos. Pueden crear esa dependencia, pero si no hay planeación y sobre todo dinero no se podrá hacer nada.

Qué bueno que están conscientes del tremendo problema que representan los baches, que no solamente es un contratiempo para la circulación vehicular, sino que representan inseguridad vial.

Así pues, deben encontrarse soluciones más reales, por ejemplo, restarle presupuesto a cosas con menos o nulo impacto y destinarlo al rescate de las calles.

Por lo pronto cabe preguntar, ¿esta nueva dependencia no implica más gasto?

INFORME

El próximo lunes 1 de diciembre, cuando se esté cumpliendo un mes del trágico incendio de la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, la Fiscalía de Justicia del Estado dará información actualizada de las investigaciones.

Posiblemente ese balance incluya información de detenciones en curso.

Es probable también que empiecen a despejarse dudas de cómo inició el incendio y por qué de esa propagación que no dio tiempo de nada a las víctimas.

Ya veremos.

