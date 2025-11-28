"Alejandro Gertz, salida sin gloria", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Con base en una licencia de manejo falsa, la Fiscalía General de la República mantuvo tres años en la cárcel a Rosario Robles por supuesta corrupción en “la estafa maestra”, pero la exfuncionaria, con tristes 26 mil pesos en su clasemediera cuenta, recobró su libertad absolutamente exonerada.

A ese fracaso ministerial federal se sumó la demencial acusación contra una treintena de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por imaginaria “delincuencia organizada”… y todos resultaron inocentes.

Un tercer y bochornoso descalabro tuvo Gertz en el caso Lozoya-Odebrecht.

Las tres persecuciones ocurrieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, marcando un deplorable derrotero que se agudizó con casos posteriores igualmente escandalosos.

Propuesto por López Obrador y avalado por el Senado para encabezar la FGR por nueve años, asumió el cargo en enero de 2019 y la presidenta Sheinbaum lo ratificó.

Emblemáticos del pésimo desempeño de Gertz en el combate a la corrupción, a esas actuaciones vinieron sumándose otras igualmente escandalosas, entre las que sobresale el uso abusivo de su poder en su furiosa embestida contra su cuñada Laura Morán, cobrado con el ruin encarcelamiento de su sobrina política, Alejandra Cuevas.

Lamentable que en el recuento de daños del primer Fiscal “independiente” figure su abierta complicidad con López Obrador para “investigar” e inventar una distinta versión a la “verdad histórica” (que nada ni nadie ha podido desmentir) y que llegó al extremo de consignar al exprocurador Jesús Murillo Karam por la supuesta “desaparición forzada” de Los 43 de Ayotzinapa.

No sólo eso: también se prestó a infamar al Ejército con el encarcelamiento de militares que ninguna participación tuvieron en la tragedia para reforzar la patraña de que se trató de un “crimen de Estado”.

En octubre de 2024, la FGR concluyó que la narcofiscalía sinaloense hizo un montaje nocturno sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, asesinado en la finca de Joaquín Guzmán López la mañana en que Ismael “Mayo” Zambada, mediaría entre el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha Moya para resolver sus disputas por la rectoría de la UAS. Fue hace más de un año y hasta hoy la FGR no ha procedido contra los delincuentes que falsearon ese homicidio.

Para colmo, Gertz hizo mancuerna con la facciosa titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, empeñada en sacar de la cárcel a Mario Aburto, el asesino confeso y sentenciado de Luis Donaldo Colosio, e hizo suya la mentira contumaz del peor fiscal en la historia moderna, Pablo Chapa Bezanilla, contra otro inocente (Othón Cortés), para capturar a principios de este mes al exagente del Cisen José Antonio Sánchez Ortega, achacándole ser el imposible “segundo tirador”.

Todo en acuerdo con AMLO, quien llegó a decir la estupidez de que Genaro García Luna viajó a Tijuana para “rescatarlo…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com