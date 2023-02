#LoQueDiceMrX Hay algunas personas -aunque ya no tantas- que se refieren a Hermosillo como un “rancho grandote” y quienes no son nativos de Sonora...

***

SONORA, MUY QUERIDA

Hay algunas personas -aunque ya no tantas- que se refieren a Hermosillo como un “rancho grandote” y quienes no son nativos de Sonora la citan aún como una región “de provincia” y no precisamente por estar alejada de la capital del país o las grandes urbes, sino por la falta de desarrollo y modernidad.

Estos señalamientos, empero, son sólo a manera de “cápsula cultural” pues lo que habrá de tomarse con toda seriedad y rigor es que el noroeste de México en general es hoy por hoy una atractiva zona para los inversionistas.

Fácil decirlo y puede tomarse esto como una anécdota, sin embargo, cuando es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial quien cita que esta entidad federativa se ha convertido en la punta de lanza para la atracción de nuevas inversiones producto de los beneficios que traerá consigo el Plan Sonora de Energías Sostenibles, la cosa cambia.

Y fue precisamente ayer cuando Francisco Cervantes Díaz dijo, ante el gobernador Alfonso Durazo y los líderes de distintos gremios empresariales e industriales, que retos como el del PSES impulsan el desarrollo y la economía del país.

Y lo reiteró, esto convierte a Sonora como el estado que encabeza los esfuerzos de atracción de inversiones a nivel nacional.

Y es ahí cuando hay que señalar que mantener arraigados costumbres y comportamientos no está peleado con encarar retos de tal envergadura como el PSES, sobre todo cuando la identidad de los sonorenses es la perseverancia; sin duda serán bien recibidas por los agradecidos residentes de esta tierra las inversiones.

Ha dicho Cervantes Díaz que hay 400 empresas interesadas en instalarse en México y no pocas, sino la mayoría “voltea” al norte precisamente a raíz del Plan Sonora.

***

Y AÚN HAY MÁS

Es ahora el Club de Industriales de México los que hacen antesala para conocer a detalle el Plan Sonora de Energías Sostenible, empresarios en lo particular y grupos de ese poderoso sector han girado una atenta invitación al Jefe del Ejecutivo estatal de Sonora para que les presente el proyecto.

Alfonso Durazo ha confirmado que en fecha por definir irá a la Ciudad de México para llevar este proyecto con quienes forman parte de ese gremio, en busca de que se incorporen a este programa de energías limpias en el país.

Y a sabiendas que habrá interés de otros inversionistas y a quienes hay que atender sin miramiento alguno, el Gobernador y su equipo deben tener listos ya el portafolio con los planes y proyecciones de desarrollo de este importantísimo Plan Sonora de Energías Sostenibles.

***

SE VA PARTE DEL HERMOSILLO DE AYER

La madurez no significa cuánto has vivido, sino cuánto has aprendido, máxima aplicable para quienes añoran al Hermosillo “de antes”, muchos de los cuales se enteraron con emotiva nostalgia que el puente a desnivel “De las Américas” sería derruido para dar paso a la modernidad.

Esto sucede nada más y nada menos que a 60 años de su construcción y está más que justificado el argumento expuesto por las autoridades en el proyecto ejecutivo, donde se señala que esta obra vial cumplió su vida útil.

Así, este lunes 27 de febrero es también un día histórico al darse el banderazo de arranque de la obra de ampliación del puente ubicado en el cruce del bulevar Luis Encinas y Américas, cuya inversión es de 64 millones 882 mil 279 pesos.

Es preciso señalar que pese a su modernización -muy oportuna por cierto-, este proyecto tiene como base la que idearon y ejecutaron al inicio de la década de los 70, el insigne arquitecto Gustavo F. Aguilar y el ingeniero José Peña y Peña.

***

ESO SE LLAMA TRAMPA

Hace unos siete años, aprovechando que estaba de moda el concepto Empresa Socialmente Responsable, las autoridades municipales lanzaron el programa “Adopta un Camellón” con el fin de que quienes se acogieran a tal compromiso mantuvieran limpio y embellecido (con flores y demás) cierto tramo de la calle, especialmente frente al inmueble empresarial.

Todos y cada una de las empresas que se comprometieron tuvieron una gran difusión, muy merecida por supuesto, ya que esa noble causa contribuiría a la buena imagen de la ciudad y de los empresarios hermosillenses.

Pasados los años, lejos de aquel trienio que impulsó el programa, en la mayoría de “los camellones adoptados” (210 para ser precisos) sólo quedan las placas donde se consignó la leyenda y el compromiso de que ese espacio estaría libre de basura.

Será que el encierro “obligado” por la pandemia (otra vez la pandemia) “obligó” también a esa desatención. Es preciso señalar que aunque nunca hubo obligatoriedad al asumir el compromiso de limpieza, a veces la palabra tiene más validez. Lo bueno es que se piensa retomar.

