***

ADVIERTEN AFECTACIÓN POR REFORMA MINERA

La reforma constitucional de las 20 que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría un impacto directo negativo en Sonora es aquella que busca prohibir el otorgamiento de concesiones mineras a cielo abierto.

Es de sobra conocida que la minería en la entidad es una de las principales actividades económicas ya que además de generar empleo, mueve a otras ramas de la proveeduría.

De ahí la preocupación y desacuerdo que externaron los representantes del sector minero de Sonora por esta reforma y agregaron que el principal soporte es el cuidado del entorno, pues anualmente se invierten cerca de seis mil millones de pesos en buenas prácticas ambientales.

Detallaron que la minería a cielo abierto ha sido históricamente una fuente significativa de ingresos, empleo y bienestar en las comunidades donde se desarrolla.

Según cifras proporcionadas por Amsac Sonora, Aimmgm Distrito Sonora, Clúster Minero de Sonora, Minería Sonora Siglo XXI y Asociación Real de Minas de San Javier, la minería en Sonora representa 59% del valor del total de la producción nacional, genera más de dos millones de empleos directos e indirectos y aportan más de 150 mil millones de pesos al año en impuestos federales.

***

MANTIENEN POLÍTICA DE ABRAZOS NO BALAZOS

A propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer señaló que pese a las críticas de sus opositores la estrategia de “abrazos y no balazos” se mantendrá hasta el final de su sexenio.

El inquilino de Palacio Nacional realizó una gira de trabajo por el estado de Morelos, donde reconoció la crisis de violencia que sufre la entidad y afirmó que no le importa que a sus opositores no les guste, pero esa será la política en materia de seguridad.

"Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la Ley del Talión, no como quieren los conservadores: diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos. No, no, hay que atender las causas, la paz es fruto de la justicia”.

López Obrador señaló que la manera de enfrentar el flagelo de la violencia es atendiendo las causas y la manera es que la gente viva con justicia, que tenga dinero para sus alimentos, que los jóvenes sean atendidos y que se combata la pobreza.

Subrayó que la violencia no se puede enfrentar con violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego y no se puede enfrentar el mal con el mal, “el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y eso es lo que vamos a seguir aplicando", afirmó.

***

PROMUEVE LA SSP DENUNCIA ANÓNIMA

Una herramienta que quizás no es muy conocida entre la ciudadanía es el uso de la línea 089 de denuncia anónima, la cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esta estrategia forma parte de las acciones de prevención a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el propósito de contribuir a atacar los delitos que ocurren a diario.

A través de la línea 089 se pueden denunciar: venta y/o tiraderos de drogas, extorsión, maltrato animal, acoso sexual y laboral, trata de personas, abuso de autoridad, venta de alcohol clandestino, posesión de armas, venta de pirotecnia, actos de corrupción, maltrato y corrupción de menores y, violencia intrafamiliar.

Por este medio, indica la Secretaría de Seguridad Pública, se reciben de forma anónima las denuncias de todos aquellos delitos que requieran una investigación por parte de las autoridades encargadas de seguridad.

Para aquellas personas que no deseen hablar directamente, pueden hacerlo a través de la aplicación móvil 089 Sonora que está disponible en las tiendas de aplicaciones.

***

LANZAN RECOMENDACIONES POR PRESENCIA DE TIBURONES

Ante el avistamiento de un tiburón blanco de cerca de cinco metros por rumbos de Guaymas y Empalme, los que respondieron tarde pero sin sueño fueron los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), que hasta ayer lanzaron recomendaciones.

Y decimos que respondieron tarde porque desde el miércoles pasado la Capitanía de Puerto Regional de Guaymas y sus capitanías adscritas en el estado, alertaron de la presencia del escualo en la Playa del Sol y El Cochórit y recomendaron extremar precauciones en las actividades marinas.

Eso sí, la dependencia estatal dijo que “consultó a especialistas” para conocer más a detalle de los escualos y estar en condiciones de “emitir recomendaciones a los trabajadores del mar”.

De acuerdo al comunicado que difundieron señalan que ya se coordinaron con autoridades como la Semar, Conapesca, Coordinación Estatal de Protección Civil y Cruz roja, para impartir talleres y capacitación en primeros auxilios, buenas prácticas de pesca, tratamiento de residuos producto de la extracción de especies marinas, además del manejo de la situación ante el contacto con estos animales.