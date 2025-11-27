#LoQueDiceMrX Buenos resultados se registran en el sector de la construcción en Sonora...

***

BUEN MOMENTO

La apuesta por la estabilidad económica, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la infraestructura estatal han generado buenos resultados en el sector de la construcción en Sonora.

Y es que el crecimiento real de 11.4% en el valor de producción, que arroja la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi, coloca a la entidad no sólo como líder entre los estados fronterizos, sino como uno de los estados más dinámicos a nivel nacional.

Este impulso se traduce, además, en mejores condiciones laborales: el incremento anual del 31.7% en remuneraciones medias posiciona a Sonora en el sexto lugar nacional.

Por ello, el gobernador Alfonso Durazo Montaño insiste en trabajar para construir un Sonora fuerte y competitivo, capaz de atraer inversión extranjera y consolidar a las empresas locales.

Así pues, es de destacar el momento por el que atraviesa la entidad, por lo que se debe mantener la ruta de crecimiento y seguir fortaleciendo la confianza del sector productivo.

***

ATAREADOS

Los llamados de emergencia al Departamento de Bomberos de Hermosillo son constantes. Lamentablemente, todos los días deben acudir a varios.

Cuando no es un incendio o un conato, es un problema en algún componente eléctrico. Los hemos estado registrando porque inclusive debe haber desalojo de clientes cuando se trata de restaurantes, más aún cuando estos se encuentran en centros comerciales.

Los elementos del Departamento de Bomberos, por cierto, ya se trasladan en las nuevas unidades, cuatro que recién llegaron a la ciudad.

Aunque estos nuevos equipos deben ser sometidos a una revisión de parte del proveedor porque, según nos cuentan, traen algunos detalles.

Por ejemplo, no cuentan con sistema de freno de motor, solamente de balatas; tienen una sola medida de salida de agua y parece que están muy altas y no favorece mucho a las maniobras.

En fin, todo tiene arreglo y seguramente así será.

***

NOCHE DE 10

Cumplió con las grandes expectativas el evento “Cocineros de Fuego: Lo que somos”, organizado por la Fundación Ganfer, como parte de esa incansable labor para recaudar fondos y seguir ayudando a los segmentos de la población más necesitados.

Los asistentes tuvieron una oportunidad, como muy pocas, de tener en una sola noche a su alcance a los mejores parrilleros de la región y grandes exponentes internacionales.

También se hicieron presentes los mejores restaurantes de la localidad y los expertos en banquetes.

En fin, fue una noche de 10 para los asistentes y ni se diga para quienes conforman la Fundación Ganfer, empezando por Luisa Alejandra Gándara.

***

PRESUPUESTO

A ver ahora qué pasa en el Congreso del Estado con el paquete presupuestal 2026 del Ayuntamiento de Hermosillo.

El año pasado, la mayoría de los diputados rechazó la solicitud enviada por el Gobierno municipal que encabeza Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Esta vez el proyecto de Ingresos y Presupuesto de Egresos es por el orden de los 10 mil 179 millones de pesos.

De acuerdo a los registros que se tienen, esta vez la Comuna contempla algo así como 200 millones de pesos menos que lo que pretendía en 2025.

La actual administración municipal hace énfasis en que del total de dinero a gastar, 70% es recurso propio y el 30% restante son aportaciones y participaciones.

Ya veremos, pues.

mrx@expreso.com.mx