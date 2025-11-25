#LoQueDiceMrX Piden pensionados y jubilados del IMSS que pongan en funcionamiento algunas áreas del nuevo hospital de Navojoa...

***

PIDEN APOYO

La Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS, que preside Leonardo Pacheco Aguirre, solicita a la representación en Sonora de esa dependencia que pongan en funcionamiento algunas áreas del nuevo hospital de Navojoa.

A decir de la agrupación civil, el tradicional nosocomio, es decir el Hospital General de Zona No. 3, no se da abasto para la debida atención de los derechohabientes.

Concretamente los pensionados y jubilados piden que sean habilitadas las áreas de consulta externa y urgencias, con lo que se tendría una mejor y amplia cobertura.

La mencionada Asociación –nos informan- mandó un oficio a la delegación que tiene como sede Ciudad Obregón y esperan que en breve les ofrezcan una respuesta a su demanda.

***

NECESITAN MÁS RECURSOS

Definitivamente es muy complicado poner en operación el Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares en el año 2027 en Sonora, por eso están solicitando una especie de prórroga.

La encargada de solicitar que se otorgue un mayor plazo fue la Comisión Nacional de Tribunales, ante la necesidad de mayor infraestructura que es en términos teóricos y prácticos muy difíciles de lograr.

Se estiman que se necesitan entre dos mil y tres mil millones de pesos en inversión de nuevas y equipadas instalaciones para cumplir como lo establece la ley con los nuevos procedimientos.

Un plazo de dos a tres años sería lo óptimo de prórroga para la implementación del modelo de justicia en materia civil y familiar. Según lo establecido en la ley, debe empezarse a aplicar en 2027 pero se ve sumamente complicado.

***

LA TEMPORADA BUENA

Viene la temporada de "vacas gordas". El gremio restaurantero se prepara para tener -como varios sectores económicos- su mejor temporada del año.

De acuerdo con Julio Arballo Morales, presidente en Sonora de la Canirac, se espera a partir de esta última semana de noviembre un aumento en las ventas de entre 40 y 50% en relación al resto del año.

El restaurantero será uno de los giros donde deberán aplicar la innovación para no sufrir con los aumentos a varios de sus insumos principales, el próximo año, como refrescos y bebidas alcohólicas.

Pero por lo pronto este año todo parece indicar que cerrarán a tambor batiente con infinidad de opciones para los comensales.

Y muy a tiempo lanzaron un programa para evitar abusos contra clientes, con la publicación de un decálogo que entre otras cosas establece que las propinas no son obligatorias.

***

OPORTUNA ACTUACIÓN

A propósito de intervenciones oportunas, hay que señalar que la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el caso de la comerciante Patricia Margarita, fue relevante y de destacar.

Y es que ayer ya se dio a conocer que el delito cometido contra esa persona fue secuestro agravado.

La autoridad, con esa intervención, además de liberar a la víctima sana y a salvo, que es lo más importante, manda el mensaje de que reaccionará con contundencia ante ese tipo de ilícitos.

No debe permitirse que ese delito se arraigue o se repita en el estado.

mrx@expreso.com.mx