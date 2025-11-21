#LoQueDiceMrX Buen ritmo lleva el sistema de salud IMSS-Bienestar en Sonora...

***

MODELO MEJORADO

En Sonora, el sistema de salud IMSS-Bienestar avanza a buen ritmo y replantea expectativas.

Y es que de acuerdo a las cifras presentadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño -más de un millón 175 mil consultas generales, 243 mil de alta especialidad y más de 20 mil cirugías durante 2025- se da una mejora en la oferta de servicios médicos.

Es de destacar también el incremento de 400% en la atención a personas sin seguridad social, resultado de una coordinación institucional que ya da frutos.

Además, es una apuesta a largo plazo, pues entre 2026 y 2028 se dará una inversión de 448.3 millones de pesos para nuevas obras, desde el hospital comunitario de Miguel Alemán hasta la sustitución del Hospital de Salud Mental Cruz del Norte.

Así pues, Sonora se suma a la apuesta federal para la transformación del sistema público de salud en un modelo más equitativo y universal.

***

BUENOS NÚMEROS

La situación financiera de Sonora es mucho mejor en estos momentos, con calificaciones como emisores en niveles de A de parte de tres firmas internacionales y una deuda en AAA, señala el secretario de Hacienda del Estado, Roberto Carlos Hernández Cordero.

En relación a la reestructuración de la deuda de toda la entidad, dice el funcionario que esto ha permitido una perspectiva estable, además de hacer amortizaciones y hoy se tienen mejores tasas de interés.

Y sobre el crédito de mil 500 millones de pesos, contemplado en el Paquete Presupuestal 2026, Hernández Cordero explica que este podría solicitarse entre el primer y segundo trimestre, previa licitación (contratación con la mejor oferta crediticia) y tras la autorización del Congreso local.

En términos reales, pues, al día de hoy y con proyecciones a 2027 se va a entregar una deuda en mejores condiciones que la que se recibió en 2021, afirma el encargado de las arcas estatales.

***

UN FIN NO TAN BUENO

Definitivamente el pasado Buen Fin no ha sido el mejor para los comerciantes de Hermosillo, principalmente para los que se encuentran en el Centro de la Ciudad.

Los dirigentes de cámaras empresariales han expuesto algunos factores que influyeron en ese resultado, que si bien no fue adverso, no fue el que se anhelaba.

En el primer cuadro de la ciudad, por ejemplo, el incendio del pasado 1 de noviembre de la tienda Waldo's sigue muy presente y muchos clientes prefieren no acudir.

Las compras en línea, sobre todo a esas gigantescas compañías especializadas en este rubro, les ha quitado enorme clientela a los comercios tradicionales.

Y por supuesto, también influye el factor Estados Unidos. La tradición de acudir a hacer las compras navideñas al vecino país del norte está muy arraigada, por lo que es y será un muy fuerte adversario de los comerciantes locales.

***

MENOS RECURSOS

Hablando de pesos y centavos, para el Instituto Estatal Electoral se contempla otorgar un Presupuesto de 431 millones de pesos en 2026, es decir, 100 millones menos que los que había solicitado.

Recordemos que el consejero presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu, comentó que necesitaban esa bolsa de recursos para empezar con la organización de los comicios de 2027, cuyo proceso en realidad comienza en septiembre del próximo año.

Sin embargo, la realidad es que en la propuesta de presupuesto se le asignan 431 millones y no los 531 que pidió.

Así es esto de los dineros, todas las dependencias requieren cada vez más, pero aquí cabe perfectamente bien el clásico de que la “cobija sigue siendo la misma” y no puede jalarse en demasía para algún lado.

mrx@expreso.com.mx