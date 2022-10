#LoQueDiceMrX Interesante el ejercicio que se aventó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, en coordinación con el programa Aceleradora de Ciudades del Tecnológico de Monterrey, para escuchar la voz ciudadana en el mejoramiento del Parque Madero.

OPINAN SOBRE PARQUE MADERO

El “Toño” convocó a deportistas, estudiantes, representantes de empresas ambientalistas, asociaciones animalistas, personas con discapacidad y hasta niñas y niños para que dijeran qué cambios les gustaría ver en ese espacio emblemático para la capital del estado.

En el Taller Participativo se generaron varias propuestas, entre ellas mejor iluminación, vigilancia, rehabilitación del domo, más eventos culturales, la construcción de una milla para caminar en su interior, limpieza y renovación de los baños y abiertos al público a cualquier hora.

El Alcalde resaltó la participación ciudadana que respondió al Taller y reconoció la importancia que tiene para los hermosillenses el Parque Madero, por lo que merece convertirlo en un espacio ideal para todas y todos, sin distinción de género, ni condición social o física.

EL PRECIADO LITIO

En Sonora de encuentran los yacimientos más grandes de litio en el país, lo que hará que la entidad sea un referente nacional en la generación de energías limpias, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La fabricación de baterías para automóviles eléctricos propiciará que se intensifique la explotación de este mineral en Sonora, lo que representa una oportunidad para potenciar el desarrollo económico.

Ante esta situación, el mandatario estatal acudió a las instalaciones de la planta Bacanora Lithium, empresa que lleva trecho recorrido en la definición de procesos para industrializar el preciado mineral.

Acompañado de Pablo Daniel Taddei Arriola, recién nombrado director general de la empresa mexicana LitioMX, Durazo Montaño refirió que con los procesos que desarrolla Bacanora Lithium se puede anticipar la producción de litio en arcilla, que es la condición en la que se encuentra en Sonora, al haber gran riqueza de este importante recurso.

CARRETERA DE LA MUERTE SIGUE COBRANDO VIDAS

En dos días seguidos se registraron dos accidentes más en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, uno de ellos con consecuencias fatales que dejó una persona sin vida.

Y de nueva cuenta surge la observación y hasta justificado reclamo de qué hacen las autoridades policiacas para evitar que sigan sucediendo este tipo de percances, que lamentablemente cada vez se vuelven más comunes.

Está más que visto que la ciudadanía no respeta los límites de velocidad ni obedece el no ingerir bebidas alcohólicas mientras maneja, de ahí que se haya dicho hasta el cansancio que el Operativo Carrusel debe ser permanente en esa vialidad y no sólo los fines de semana o durante las llamadas Semana Santa y Diabla.

Mientras a los jefes policiacos les siga valiendo la vida de los hermosillenses, seguirán ocurriendo este tipo de fatales accidentes... Esto sin duda debe ser un llamado de alerta para el Presidente Municipal que debe poner atención al desempeño de sus mandos policiacos.

EL ‘CROQUETÓN’ AZUL

A los que les parece que no les funciona el “hámster” es a los chicos del Partido Acción Nacional, que en lugar de andar en las colonias y barrios de Hermosillo sumando jóvenes a su movimiento, les dio por el servicio social.

Y aunque se trata de una buena causa, eso de realizar un “croquetón” para una persona que tiene la manía de recoger animales desamparados, al parecer tiene más de 150, no es por ahí como diría la “chaviza”.

Con esa acción Manuel Antonio Robles Danes, líder de las juventudes azules, demuestra que trae la brújula perdida, que alguien le diga que está en un instituto político y no en una asociación civil.

Resulta extraño que Gildardo Real, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, le haya permitido realizar tal evento, como si no debieran de prepararse para enfrentar a la aplanadora morenista en 2024. ¿O será que ya se dan por perdidos?

LOS DIÁLOGOS POR MÉXICO

Cada día va tomando forma la conformación del grupo “Todos Unidos Contra la 4T” para enfrentar el próximo proceso electoral de 2024 y librar la llamada “madre de todas las batallas”.

Ayer le tocó el turno a la senadora Beatriz Paredes Rangel de convocar a articular un gran frente nacional para defender la democracia, porque “la única posibilidad de victoria es que trabajemos y vayamos juntos”, afirmó.

La exgobernadora tlaxcalteca participó en la primera jornada de los Diálogos por México, que organiza el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y afirmó que no es etapa de ambiciones personales.

Paredes Rangel se pronunció por integrar un gobierno de coalición, que garantice que la alianza no sólo sea electoral y legislativa, sino también gubernamental y añadió que la propuesta y visión tendrá que contrastarse y concertarse con cuadros y líderes, así como con la propuesta diversa de la sociedad civil.

