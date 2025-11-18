#LoQueDiceMrX Sonora se posiciona a la vanguardia nacional en transparencia...

***

TRANSPARENCIA

Con la puesta en marcha del Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Económico y Competitividad (Sidec), anunciada ayer por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se ve que la transparencia es prioritaria en Sonora.

Este sistema, elaborado en coordinación con el Inegi, llega en un momento en que los gobiernos estatales enfrentan una fuerte presión para demostrar la efectividad de sus políticas públicas.

Así pues, se trata de la primera herramienta en su tipo en el país y, según el propio mandatario, posiciona a Sonora “a la vanguardia nacional”.

Y es que el planteamiento del gobernador Durazo Montaño es ambicioso, ya que apuesta por un sistema que integrará información estratégica, medirá el desempeño económico y social y servirá como insumo verificable para las decisiones de gobierno.

Eso sí, el impacto real del Sidec dependerá no sólo de su diseño, sino de la voluntad de usarlo para corregir, ajustar y evaluar sin maquillajes.

***

AMPLIACIÓN CARRETERA

El próximo año se contempla el inicio en forma de la rehabilitación y ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

Al menos el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado contempla destinar casi mil millones de pesos para modernización de carreteras y en este paquete se incluye la mencionada rúa 100.

Es de todos conocido que ha sido una demanda de muchos años que se cuente con una carretera más segura, con más señalizaciones y de mejor calidad.

Parece que se da un paso importante en este Paquete Económico 2026 y que al menos tendremos el inicio de la primera etapa que, según lo que han informado las autoridades, consistiría en rehabilitar todo el tramo hasta el poblado Miguel Alemán.

Ya veremos...

***

'RAREZAS'

Así como hemos comentado los casos de los ayuntamientos que deben recurrir a préstamos en esta época del año para poder solventar todos los gastos que se vienen, como el pago de prestaciones a los trabajadores, también hay casos –aunque pocos- que sí cumplen en tiempo y forma sin necesidad de endeudarse.

En la Administración Municipal de Guaymas, “aunque usted no lo crea”, llevan cuatro años entregando a los trabajadores de manera puntual lo correspondiente al aguinaldo.

Por ejemplo, ahora el día 15, según nos informan, se entregó lo concerniente a esta prestación y no hubo de por medio un adelanto en participaciones.

Como muchos señalan, no hay razón para hablar bien, pues a final de cuentas es obligación de los gobiernos ser cuidadosos con los recursos y destinarlos a lo que fueron presupuestado.

Lo que sí, es que es raro en estos tiempos.

***

REAPERTURA

Quienes se perdieron la oportunidad de tener mejores ventas en este Buen Fin fueron los locatarios del Mercado Municipal de Navojoa, debido a que este recinto fue temporalmente suspendido porque simplemente representaba un riesgo para los clientes y para los mismos comerciantes.

La buena noticia es que no va a tardar mucho la reapertura. Todo hace indicar que la próxima semana ya estarán en posibilidades de reabrir las puertas.

Irma Aurora González Agramón, líder de los locatarios, comentó que a raíz de este cierre los trabajos pendientes en materia de reordenamiento de instalaciones eléctricas se aceleraron.

Así pues, si otra cosa no sucede, en unos siete días más podrá estar en funciones este sitio de tanta tradición en la Perla del Mayo.

mrx@expreso.com.mx