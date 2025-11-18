"Marchas, cuidado con el diagnóstico", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Lo que para los hombres puede ser consensuado, no lo es para las mujeres.

Florestán

A lo largo de las mañaneras de la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la marcha convocada para el sábado, en principio, por voces de la llamada Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012.

Pero al hacerlo cotidianamente, la promovió. Su estrategia de deslegitimarla pasó por los convocantes: oposición, empresarios, la extrema derecha extranjera, bots, de los que mandó investigar y dijo, sus promotores habían invertido 90 millones de pesos para divulgarla.

Lo que veo claro en medio de todo esto es que ni la oposición ni los empresarios ni la llamada extrema derecha extranjera, y menos los bots, tienen la capacidad de mover a decenas de miles de personas, aunque, la cifra oficial los redujera a 17 mil, y luego promoviera como un fracaso el no haber llenado el Zócalo, logro exclusivo de Morena.

Otro tema es la edad. La Presidenta, al insistir en minimizar la marcha, dijo que había muy pocos jóvenes y que la gran parte eran mayores. No se puede reducir la legitimidad de una protesta, por las edades. A las movilizaciones puede ir el que quiera, independientemente de su fecha de nacimiento.

Y le menciono estas equivocaciones de diagnóstico, derivadas de los pronósticos, porque eso sólo puede llevar a un equivocado tratamiento, lo que es un error.

Aunque los duros la empujen.

No se lo puede permitir a los trece meses de gobierno.

RETALES

1.- ERROR. Eso del error de cálculo no es exclusivo del gobierno. Nadie está a salvo, ni quienes parecen ser los convocantes de la marcha llamada para pasado mañana, 20 de noviembre, cuando las fuerzas armadas han organizado un desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución. Esa es una falla estratégica, porque será en esa fecha, en medio de un evento militar y en día laborable, pero, sobre todo, el evento cívico-militar del desfile. Por la precipitación o prisas ajenas, no vayan a tomar una mala decisión, reducir y perder lo alcanzado el sábado;

2.- ENCAPUCHADOS. Un tema central es el llamado Bloque Negro, que apareció el 1 de diciembre de 2012 en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y desde entonces ha irrumpido en todas las marchas, menos en las de Morena, para, con su vandalismo y violencia, desviar la atención de las protestas. ¿Quiénes los patrocinan y protegen?; y

3.- T-MEC. Nadie ha pensado, en el camino de la renegociación del T-MEC, en la sucesión de la CTM, ante el frágil estado de Carlos Aceves. Y uno de los viables, el que hace más sentido, es el secretario general adjunto de esa organización, Tereso Medina Ramírez, creador del modelo laboral Sindicalismo Responsable para México, con presencia en 25 estados y cientos de miles de trabajadores afiliados. Él lleva sindicatos de la industria automotriz, clave en el T-MEC, entre otros.

Nos vemos mañana, pero en privado.