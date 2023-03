#LoQueDiceMrX Los ejemplos, buenos o malos, que se aprenden desde temprana edad perduran por lo regular hasta la adultez. Son patrones de conducta preestablecidos desde tiempos inmemoriales.

***

GUÍA PARA EVITAR ACOSO LABORAL... PERO QUÉ NECESIDAD

Bajo esos preceptos se va formando el comportamiento y carácter de todo ente social y de ahí se derivan consecuencias de las acciones que se emprenden como seres humanos. Empero, es la regla y no la excepción.

Dicho lo cual, a estas alturas de la vida, pero sobre todo de la época donde se promueve con fuerza el respeto y la inclusión, parece inconcebible que se tengan que fijar protocolos de conductas contra el acoso y hostigamiento laboral.

Es decir, para asegurar que se sancionen estas conductas en las dependencias y entidades de la administración pública, donde por desgracia se repiten una y otra vez, quizás no tanto como antaño, pero persisten.

Ante ello, recientemente se anunció la actualización de dicho documento, así como la estrategia a seguir para lograr la igualdad total. Lo dijo la propia titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en Sonora, Beatriz Huerta Urquijo, quien precisó que fue el 8 de marzo del año en curso cuando se presentó -y entró en vigor- el nuevo protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral.

Así pues, se deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esta normativa, además de declarar que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Qué bueno que esto ocurra, lo reprobable es que este fenómeno se dé en un entorno de adultos que se supone deben conducirse con madurez y todo lo que ello implica.

***

ALARMA SITUACIÓN EN LA PERLA DEL MAYO

Vaya cifras las que se arrojan como consecuencia de un lastimoso, preocupante y creciente problema en la ciudad de Navojoa y que tiene que ver con la adicción de drogas entre mujeres.

Y es que a decir de José Inés Buitimea Yocupicio, quien es director ejecutivo de Narconon, de 2018 a la fecha el consumo de sustancias ilícitas entre féminas ha aumentado de manera alarmante; se trata de un incremento de hasta un 300%.

Al ser Narconon una organización de ayuda y tratamiento del abuso de sustancias y la adicción a las drogas, por ahora, de las 100 solicitudes que se reciben al mes, 30 corresponden a mujeres, cuando hace cinco años la proporción era de 5-1 (mujer-hombre), lo cual refleja el comportamiento de este fenómeno social y que ha encendido las alertas en las autoridades de salud de la región del Mayo.

Para el administrador de la casa de ayuda este repunte tiene que ver con la cultura y los patrones de comportamiento y de la cierta facilidad con la que se consigue la droga y, según él, quienes llevan las de perder son las mujeres que se hacen adictas más rápido y al querer dejar la adicción padecen un síndrome de abstinencia dos veces mayor que los varones.

Y para rematar, indica que el “cristal” es la droga más consumida por las féminas de Navojoa y quienes inician con el consumo de alcohol y tabaco.

***

QUE IMPERE LA PRUDENCIA DURANTE 'EL PUENTE'

Es miércoles y desde ya autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se dicen listas para implementar un operativo especial el próximo fin de semana, pues anticipan un aumento de paseantes tanto a las zonas de playa como en las áreas rurales, ya que con motivo del natalicio de Benito Juárez, habrá “puente”.

Tienen números en sus manos y señalan que a partir de que la semana pasada se registró una afluencia de casi dos mil vehículos hacia los diversos centros de recreación y esparcimiento, ahora todo apunta a que serán muchos más este fin de semana largo.

¿Estrategia especial? No. El operativo consistirá de patrullaje y supervisión del flujo vehicular de las zonas más concurridas, tales como la carretera Hermosillo-Bahía de Kino y zonas rurales como San Pedro El Saucito, y el estado de fuerza que se desplegará es de cien elementos, entre policías de Tránsito y de la Preventiva.

Aunque a veces resulta contraproducente anunciarlos, las autoridades advierten que en el casco urbano se instalarán filtros de alcoholimetría.

Pero no sólo de advertencia se trata, sino que -como periódicamente lo hacen- recomiendan a los automovilistas no combinar el alcohol con el volante, no conducir cansados y, lo principal, revisar las unidades motrices antes de partir a sus destinos de descanso o diversión.

¡Ah, claro!, no exceder de límites de velocidad.

***

GARANTIZAN BECAS PARA 47 MIL ESTUDIANTES

Las becas para estudiantes, se ha dicho una y otra vez, nunca debe ser considerado un gasto. Eso ni dudarlo, ni aunque se señale que algunos beneficiarios “hacen mal uso del dinero”.

Debe entenderse que no se firma contrato para ser beneficiario, mucho menos de debe obedecer una lista sobre cómo y en qué gastarlo, en cambio, buenos consejos son los que debiesen de imperar.

Pero lejos de esas críticas y consideraciones, el Gobierno del Estado ya presupuestó para este año, dentro del programa de becas Sonora de Oportunidades, recursos que ascienden a los 612 millones 472 mil 636 pesos.

Cantidad que a decir del gobernador Alfonso Durazo representa un incremento de 29% respecto al año pasado.

Son tan claros los objetivos de este plan de apoyos para 50 mil estudiantes de primarias y secundarias públicas, que la convocatoria se abrirá a partir de hoy y hasta el 14 de abril. El monto de la beca, en caso de primaria, pasa de mil 500 a dos mil pesos y la secundaria se mantendrá en dos mil pesos.

Y el otro atinado aspecto es que no habrá intermediarios, por lo que los jóvenes interesados deberán descargar la solicitud en el portal becasycredito.gob.mx. A los preparatorianos, según se dijo, próximamente les llegará su turno.

