***



UN INGENIOSO 'MODUS OPERANDI'

La “astucia”, pero aún más el atrevimiento de las organizaciones delictivas no tiene límites, y un ejemplo palpable de ello se refleja en las bandas de “robacarros” que las autoridades han detectado en municipios como Cajeme y en la capital del Estado, Hermosillo.

Y no, no se trata de ladrones violentos, ya que para apoderarse de automóviles nuevos acuden a las agencias, “seleccionan” el de su agrado y piden una prueba de manejo. “Los potenciales clientes” enfilan a la calle y qué creen, (le atinó). Ya no regresan.

No hay quién diga cómo es posible que ocurra eso, que es culpa de la ingenuidad de los agentes de ventas, pero por otra parte esto de la prueba de manejo es una de las estrategias para convencer a los clientes, y ninguna de las agencias se puede dar el lujo de mostrar la calidad de su unidades.

Además, todo mundo sabe que los carros “de prueba” tienen instalados sistemas de rastreo y que es imposible que desaparezcan del mapa. Precisamente es ahí donde los delincuentes demuestran “que todo lo pueden”.

La incidencia de robo de este tipo es cada vez más frecuente, y las autoridades (Fiscalía General de Justicia del Estado) han puesto manos a la obra y ya han detenido a ladrones en lo particular, así como desarticulado bandas de “robacarros”.

No está de más reiterar la necesidad de reforzar las estrategias de prevención por parte de los concesionarios.

***

KILO DE TORTILLA DE 1.5 DÓLARES

En México uno de los tres productos alimenticios básicos, y por ende de mayor venta, es la tortilla de maíz, y a pesar de la gran demanda su precio “anda por las nubes”.

El kilo de este demandado producto se vende ya hasta en 31 pesos, y si tomamos en cuenta que el dólar ronda los 18.50 pesos compra y 19.70 venta, pues para llevarse a su casa mil gramos tendrá que desembolsar 1.50 dólares.

Y ni quién diga nada. Es un producto que no está dentro del control de precios y está en manos de los tortilleros ponerle la cifra de venta que más le plazca.

La necesidad (y el hambre) de la ciudadanía no importa. A mí no me den “póngame donde hay”, dirán los comerciantes de la masa y la tortilla.

***

EL DÓLAR BARATO TIENE SUS ASEGUNES

Para los especialistas es un hecho de que la paridad del peso frente al dólar esté por debajo de los 19 pesos por dólar representa efectos positivos, pero también negativos.

Hay quien sostiene que, por ahora, uno de los principales sectores beneficiados es el sector importador, que ve reducidos de una forma importante sus costos.

Explican que todos los que importan materia prima, maquinaria o equipos de EU o de Canadá hacia México, son los mayores beneficiarios, ya que pagan menos dólares por el mismo producto.

Por lo contrario, advierten que la actual condición paritaria entre ambas monedas genera efectos negativos para los exportadores, pues les resulta más caro transportar su productos a otros países.

Esto se puede ver como una situación económica estable en México y muchos se aventuran a comprar dólares, pero deben tomar en cuenta que para que ocurra (peso barato) intervienen factores externos impredecibles, los cuales “de la nada” pueden provocar explosivas crisis, de las que es mejor no recordar.

Lo recomendable es llevársela con calma y no dejarse llevar por el canto de la sirena.

***

CRECEN VENTAS DE AUTOS ELÉCTRICOS

Cada vez más, las ventas de autos híbridos y eléctricos han comenzado a ganar terreno en el país, según

la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que difundió el reporte con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el pasado octubre la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 4,465 unidades, 27.6% mayor que lo registrado en el mismo mes de 2021.

Las ventas de octubre de 2022 estuvieron compuestas de la siguiente manera: 572 eléctricos, 348 híbridos conectables y 3,545 híbridos, agrega el reporte.

La venta acumulada enero-octubre del año pasado fue de 39,477 vehículos con este tipo de tecnologías, representando el 4.5% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país durante el mismo periodo.

Sin duda cada vez hay más personas que han optado por ser más respetuosos con el medio ambiente al adquirir este tipo de unidades.

