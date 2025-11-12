#LoQueDiceMrX El vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputado propone el regreso de la tenencia vehicular...

***

AMENAZAN CON LA TENENCIA

A propósito de iniciativas polémicas, en este rango entra la del vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien propone el regreso de la tenencia vehicular.

Efectivamente, la tristemente célebre tenencia, que por años se cobró a los propietarios de carros, siendo que su creación fue con un propósito temporal.

Bueno, eso ya es historia, como aquel movimiento de hace unos 13 años que tuvo lugar en Sonora, precisamente en contra de la reinstauración de ese impuesto.

Ramírez Cuéllar propone que se explore la viabilidad de retomar este cobro en esos estados donde ya desapareció, porque representaría una fuente de ingresos importante.

Sin temor a equivocarnos, en Sonora de inmediato le dirían que no, porque nadie está de acuerdo y por aquella inconformidad que quedó registrada en la historia moderna de la entidad.

***

AMPLIA PARTICIPACIÓN

Listos y preparados se encuentran los comerciantes de Sonora para este “Buen Fin”, que se llevará a cabo a partir del jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre.

De acuerdo a dirigentes empresariales, en esta ocasión participarán alrededor de 50 mil comercios de diferentes giros. Con este número, será el “Buen Fin” con mayor número de negocios involucrados.

Por otra parte, los consumidores tienen muy altas expectativas. Esperan mercancías a precios realmente rebajados y no solamente promociones en meses sin intereses, pues estas hay todo el año.

Sin lugar a dudas que los teléfonos celulares y las televisiones seguirán siendo de las cosas más buscadas; aunque también la ropa y el calzado tiene una fuerte demanda.

Bueno, ya veremos si quedan satisfechos los clientes con este fin de semana de ofertas.

***

A TIEMPO

Pues en verdad que Mercajeme es o era una “bomba de tiempo”, según lo que describen las autoridades municipales de Protección Civil.

Instalaciones de gas hechizas, cableado eléctrico en malas condiciones, conexiones irregulares, estufas cerca de áreas donde se maneja ropa, pasillos obstruidos e hidrantes sin mangueras, entre otras cosas, fueron detectadas en las primeras inspecciones.

Por la larga lista de deficiencias, no parece que las anomalías queden subsanadas en lo inmediato, así que los locatarios se perderán días de buenas ventas. Ni modo, es mejor.

Ahora la pregunta, ¿en qué otro lugar las condiciones son parecidas a las de Mercajeme?

***

COMPROMISO CIUDADANO

Cuando la sociedad se organiza, los resultados son satisfactorios. Es el caso de Bahía de Kino, donde se ha logrado una tangible reducción en los residuos que se dejan en la playa.

Y es que de acuerdo con el Patronato Kino Limpio y Seguro, que ha convertido el compromiso ambiental en una causa colectiva, en lo que va del año pasaron de casi cuatro toneladas de basura recolectada por tramo de playa a menos de una.

Este logro representa un cambio de conciencia y una nueva relación entre la comunidad y su entorno natural.

Por ello, es de destacar el trabajo que realiza el patronato desde el año 2020, que suma la participación social y apoyo del sector privado.

Así pues, ahí está el ejemplo de lo que se logra con la participación ciudadana. Ahora el reto es mantener y ampliar estas acciones, por lo que se requiere continuidad, apoyo y vigilancia.

mrx@expreso.com.mx