"La Presidenta dijo sí", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Ahora los emisarios del pasado son los del presente.

Florestán

Desde que el pasado 2 de octubre el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de los más cercanos a la Presidenta, me anunció que presentaría una iniciativa de reforma constitucional para llevar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, me quedó claro que la Presidenta estaba en esa sintonía.

De esto, él mismo me reiteró el martes 4 que su iniciativa ya estaba en la Comisión de Puntos Constitucionales que la dictaminaría este lunes para aprobarla ayer martes en el pleno y así emparejar la consulta con las intermedias del 6 de junio de 2027, cuando además de 17 gobernadores, 12 de Morena, se elegirán 500 diputados federales, mil 805 presidencias municipales en 30 estados y mil 98 diputados de 31 congresos locales, que son tres mil 419 cargos, más 850 del Poder Judicial, 464 magistrados(as) de Circuito y 286 jueces y juezas de Distrito que lleva el total a cuatro mil 269 cargos en disputa.

A esto, le van a agregar, porque lo aprobarán como ya dejó ver ayer la presidenta Sheinbaum, la consulta de revocación de su mandato, como quiso hacer sin éxito López Obrador, por no contar entonces con la mayoría calificada que ahora construyó el oficialismo.

La inminencia de la reforma prevista para ayer fue aplazada por el coordinador de Morena Ricardo Monreal, quien me lo adelantó el lunes.

Ese día me dijo que, por la tarde como todas las semanas, se reuniría con la presidenta Sheinbaum para revisar la agenda legislativa, en la que por supuesto estaba este tema y ya ayer supimos, por ella misma, que está de acuerdo.

Hay quienes dicen que es una trampa para poner a la Presidenta, que tiene 70% de aprobación, en la boleta y así jalar la participación y el voto en línea a favor del régimen.

Yo creo que la Presidenta corre políticamente un riesgo innecesario: tener un reconocimiento menor al actual, además de considerar, en su momento, en qué condiciones de aceptación llega a esa aduana.

Pero será su decisión que ya dejó ver: “es una buena propuesta”, dijo ayer.

RETALES

1.- OLGA. Leonel Godoy reunió sólo a los suyos de la Comisión de Puntos Constitucionales y fue Olga Sánchez Cordero la que le gritó: “al final será la Presidenta la que decida”. No hay grabaciones porque ya colocaron inhibidores de celulares;

2.- CUENTAZO. Ahora, en otro distractor digno de Jesús Ramírez, salen con que el exagente de Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, lo que es eso, un cuentazo; y

3.- MUERTES. López Obrador, como ahora este gobierno, no se cansan de culpar a Felipe Calderón de los muertos de Michoacán y sí, pero no todos. Con López Obrador se triplicaron. Con el panista sumaron cuatro mil nueve homicidios y con él, once mil 880.

Nos vemos mañana, pero en privado.