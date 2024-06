#LoQueDiceMrX Si todo marcha bien, para agosto se tiene contemplado la incorporación de alrededor de 18 unidades nuevas para el sistema de transporte público en Hermosillo.

***

MÁS CAMIONES

Con la compra de estos camiones se aumentará de 332 a 350 las unidades en servicio en las 19 líneas que atienden la capital sonorense.

Esto, además, permitirá la reducción de los tiempos de espera, sobre todo en las zonas ubicadas en los extremos de la ciudad, como Pueblitos y el Parque Industrial.

Lo anterior lo dio a conocer, Carlos Sosa Castañeda, director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, quien anunció que en los próximos días dará inicio el proceso de licitación.

Y, próximamente, se prevé la incorporación de más unidades en Ciudad Obregón, con lo cual buscan fortalecer el sistema de transporte con nuevas rutas, las cuales reactivarían concesionarios.

***

MORENA SIN MAYORÍA EN SENADO

De acuerdo con la nueva distribución en la integración de la Cámara Alta la bancada de Morena no alcanzaría la mayoría calificada, ya que al lograr 82 espacios se quedará a sólo tres escaños de esta posibilidad.

Según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la conformación del Senado quedarán 60 escaños para Morena, 22 del PAN, 16 del PRI, 14 del PVEM, ocho del PT, seis de MC y dos del PRD.

De acuerdo con los conteos distritales para el Senado, Morena obtuvo 24 millones 484 mil 943 votos, mientras que el PAN logró alrededor de 10 millones de votos, el PRI se quedó con seis millones 530 mil sufragios, el PVEM con cinco millones 357 mil, MC con seis millones 528 mil, el PT con tres millones 214 mil y el PRD con un millón 363 mil votos.

Aunque las diputaciones y senadurías plurinominales serán asignadas hasta el mes de agosto, una vez que definan los juicios de nulidad, impugnaciones e inconformidades de la elección; además de los criterios que el INE puede aplicar sobre una posible sobrerrepresentación, así se estima el avance la conformación de la Cámara Alta.

A pesar de que Morena no tenga la mayoría no la tendrá difícil para conseguir tres voces más a su favor, por lo cual se siguen avizorando todas las canicas del lado guinda.

***

VA POR LAS REFORMAS

Y sobre los movimientos que se vienen, la virtual presidenta de México Claudia Sheinbaum tuvo ayer su primera rueda de prensa en Palacio Nacional, con motivo de la reunión que sostuvo por la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Básicamente informó que la plática entre ellos tuvo como tema principal las reformas constitucionales, las cuales buscarán que sean aprobadas en septiembre o en los primeros meses de su mandato.

Pero, ¿cuáles son las principales reformas que enviará? Para nadie es un misterio que dentro de este primer paquete va la reforma al Poder Judicial, además de la reforma a la Ley del Issste, agregar los programas sociales que presentó en campaña y por último lo relacionado a la reelección legislativa.

Pues, si antes de esta declaración el mundo financiero tuvo sus reservas por las reformas, específicamente la judicial, ya veremos de qué tamaño se pone la cosa en los próximos días.

Por otro lado, pero no menos importante, Sheinbaum mencionó que impulsará el Plan Sonora que encabeza el Gobernador Durazo, palabras más palabras menos comentó que se buscará apoyar en la electromovilidad con la producción de litio y vehículos, además de llegar a la meta de los cinco gigawatts.

Al parecer esas son buenas noticias, ya veremos cómo se concretan los buenos deseos en lo que respecta al Plan Sonora.

***

'LA MINORÍA NO MANDA'

La minoría no es la que manda... con esa frase el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó a relucir de nuevo que "el pueblo es el que manda".

Al referirse a la pasada jornada electoral del domingo 2 de junio, el mandatario federal dijo que el mensaje para quienes no ganaron en los comicios es que no se debe "despreciar al pueblo".

Así, volvió a la carga: "Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía, de que la democracia no era asunto del pueblo".

Y remató: "Pensaban que la democracia era asunto de la clase política, de la minoría. No, eso es oligarquía, no es democracia. Eso es una lección para que no se desprecie al pueblo".

Aunque cabe destacar que de nueva cuenta sólo votó poco más de la mitad del "pueblo" y, de esa cantidad, alrededor de 60% lo hizo por la candidata oficialista.

Entonces, el Presidente mejor debería voltear hacia esa ciudadanía que votó en contra de su proyecto, o de plano no votó, para entender las causas y no atizar más el divisionismo entre los mexicanos.

mrx@expreso.com.mx