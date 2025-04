James Flores, cercano a la influencer, explicó que la recién nacida convulsionó y sufre secuelas por un parto prematuro.

La familia de Lupita TikTok, influencer de Monterrey, negó que la hospitalización de su hija recién nacida haya sido consecuencia de una negligencia, como señaló Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León y presidenta del DIF Capullos.

En un video difundido en redes sociales, James Flores, creador de contenido cercano a Lupita y su pareja Ricardo Medellín, explicó que la bebé fue hospitalizada de emergencia el pasado fin de semana tras presentar convulsiones, fiebre y síntomas de deshidratación. Agregó que los médicos del Hospital Materno detectaron que la menor presenta complicaciones derivadas de un parto prematuro.

"No es por negligencia de Lupita TikTok. Lupita sí la cuida muy bien”, afirmó. “Detectaron que no maduró bien el cerebro ni los riñones y no podía procesar el alimento... no sabemos todavía" , dijo Flores, al referirse al posible diagnóstico.

El también influencer aseguró que la cesárea fue realizada antes de término y que la recién nacida fue dada de alta con un documento médico que confirmaba signos de estabilidad. Sin embargo, con el paso de los días la menor presentó complicaciones de salud.

"Ha estado convulsionando, y si convulsiona otra vez podría fallecer" , advirtió Flores, quien hizo un llamado a la comprensión ante la situación que atraviesa la joven madre.

"Espero que con esta información entiendan la gravedad y tengan empatía por la situación. Es un momento muy difícil" , expresó.

Añadió que no responsabiliza a Mariana Rodríguez ni al DIF Capullos, ya que —dijo— se trata de un protocolo que debe seguirse.

El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, tras el reporte de ingreso hospitalario de la bebé y presuntos antecedentes de consumo de sustancias por parte de adultos cercanos.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA