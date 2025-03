#LoQueDiceMrX... "Apenas está comenzando", dijo ayer Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos...

***

ES SÓLO EL COMIENZO

"Apenas está comenzando", dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al emitir su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso en su segundo mandato, con un resumen de sus primeras semanas en el cargo.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, ha logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en cuatro u ocho años.

Además, es de destacar lo que dijo sobre la entrega de 29 de los principales líderes del narco por parte de las autoridades mexicanas, presionadas por los aranceles, ya que aseguró que eso no fue suficiente y necesita que México y Canadá hagan más.

No por nada presumió la imposición de aranceles a México y Canadá y aseguró que no son sólo para proteger los trabajos de los estadounidenses, "sino el alma de su país", al que le van a devolver la grandeza. Aunque también reconoció que pueden provocar una "sacudida", pero asegura que no será muy grande.

Otro punto que resaltó Trump fue el descenso de cruces ilegales en la frontera, "gracias a acciones que implementó".

Así que esperemos que resulte efectiva la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hasta ahora parece estar fundamentada en una postura de cautela y negociación, frente a esta embestida por parte de Estados Unidos "que apenas empieza".

***

TRIUNFAN EN TAIWÁN

Tres estudiantes de la Universidad de la Sierra se titularon en Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad en la Southern Taiwan University of Science and Technology, en Taiwán.

Este éxito académico, parte del Plan Sonora, no sólo viene a enorgullecer a sus familias y a la comunidad académica de la Universidad de la Sierra, sino que también subraya el compromiso de Sonora con la formación de talento especializado en áreas clave como semiconductores, electromovilidad y programación.

La ceremonia de graduación, seguida virtualmente por académicos de la Universidad de la Sierra, destacó cómo estos jóvenes sonorenses han aprovechado las oportunidades y herramientas para competir globalmente, sirviendo como ejemplo inspirador para futuras generaciones.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció el talento de los estudiantes y los felicitó por su destacado logro en Taiwán.

Este éxito refleja el potencial de los jóvenes sonorenses y su capacidad para sobresalir en el escenario internacional.

***

SE 'TIRAN LA BOLITA'

Vaya que están en un verdadero lío en Navojoa, pues mientras el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) se queja de que tiene una cartera vencida de poco más de mil millones de pesos, la ciudadanía se niega a pagar "por el mal servicio" que presta.

Según los datos de la paramunicipal, sólo 30% de los 54 mil usuarios pagan puntualmente cada mes su consumo de agua potable, lo cual tiene al organismo en números rojos.

Pero por otro lado, los usuarios aseguran que el problema de desabasto persiste en muchas colonias, problemática que ya tiene mucho tiempo.

Además, señala el Oomapasn, aunque se les dio la oportunidad a los usuarios morosos de poder liquidar su deuda con mil pesos, sólo se logró recuperar 40% de la cartera vencida.

En fin, algo deberán hacer para mejorar el servicio y recuperar la cartera vencida, pues mientras los usuarios se sigan quejando de que sólo les llega aire por las tuberías difícilmente van a querer pagar.

***

FALLAS

Un nuevo traspié se registró en el accidentado proceso de elección del Poder Judicial, pues se imprimieron al menos 100 millones de boletas a candidatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el nombre de la magistrada Gloria Santos Mendoza, quien dimitió de su candidatura.

Pero para la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, esto no se trató de un error pues asegura que Santos Mendoza ratificó el retiro de su candidatura después del inicio de la producción de las papeletas.

Esto es que los candidatos pueden enviar un correo al INE externado que ya no desean participar en el proceso, pero la confirmación es necesaria de forma presencial para que el órgano esté convencido de que quien envió la solicitud es efectivamente el aspirante.

Así que para enmendar este "no error" el INE tomará las medidas necesarias para la contabilidad y que no exista un efecto jurídico debido a que no existe su candidatura.

Pero bueno, el proceso continúa y el INE trabaja para subsanar otras fallas detectadas, como la falta de información en los listados de candidatos.

