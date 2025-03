"Presidenta, convoque a un acto de Estado", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Ante la activación de los aranceles a las importaciones mexicanas, por la largamente anunciada decisión de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió ayer en dos tiempos: uno, dando a conocer que su gobierno responderá en la misma forma y, dos, que el domingo encabezará una asamblea informativa en el Zócalo, para detallar el camino a seguir.

Dentro de la sanción trumpista a nuestro país, hay que destacar el mensaje de la noche anterior, cuando la Casa Blanca acusó a su gobierno de encubrir y proteger a los cárteles de la droga, lo que es inaceptable, como reiteró ayer por la mañana, en una puntual y tajante respuesta, en un tono que no se le conocía en su relación con Trump, rechazando aranceles y acusaciones y convocó este domingo a una asamblea informativa, le decía, en el Zócalo, lo que para mí se queda corto ante la gravedad del caso y la profundidad de sus decisiones.

Esas asambleas informativas las agotó López Obrador y siempre morenistas y excluyentes.

Por eso le planteo, Presidenta, que no recurra a un mitin partidista cuando usted hablaba ayer de México, de la Patria, de la Nación, de los mexicanos todos.

No los excluya con un acto del movimiento.

El problema no es de Morena ni de los suyos.

La crisis y la respuesta debe ser, como dijo ayer, de México, de la Patria, de la Nación, de los mexicanos todos.

No haga un mitin más.

Póngase la banda presidencial y hable desde el balcón central de Palacio Nacional, no a su movimiento, hable a México; no a Morena, hable a la Nación, no a los suyos, hable a todos los mexicanos.

Presida un acto de Estado ante la gravedad de los hechos, donde el país se juega el futuro, como Lázaro Cárdenas anunció desde ese mismo balcón la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938.

Dele altura a la definición, Presidenta, dele altura a su respuesta y a su investidura, dele altura a México a la Patria y a la Nación.

Dele altura a los mexicanos, a los mexicanos todos.

RETALES

1.- CONTROL. A ver si el movimiento se lo permite porque ya anoche Morena convocaba a su militancia a la asamblea informativa del domingo, cerrando el espacio a un acto de Estado;

2.- IGUALES. Le decía ayer y así salieron los diputados de todos los partidos que aprobaron la minuta del Senado que corrigió la primera iniciativa de reforma presidencial de Claudia Sheinbaum, la de aprobar para 2027 la eliminación de reelección y nepotismo. Anoche, los diputados se retrataron por 442 votos a favor y 28 en contra, le dieron revés a su proyecto de reforma y se irán hasta 2030;

3.- CANTO. En círculos de ese movimiento hay nerviosismo por lo que vaya a decir o a escribir desde Nueva York Ismael "Mayo" Zambada y los hermanos Treviño Morales, Z-40 y Z-42, que contrataron al mismo abogado que el secuestrado. Y hará lo mismo.

