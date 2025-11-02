#LoQueDiceMrX El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se encuentra listo para...

***

SOLICITUD DE CONSULTA

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se encuentra listo para, en el momento en el que alguna autoridad competente solicite oficialmente la consulta sobre el sistema de presas en el Río Sonora, hacer lo conducente para dicho ejercicio.

Según lo declarado por el consejero presidente de este organismo, Nery Ruiz Arvizu, hasta el momento no ha habido una solicitud, ni formal ni de ninguna manera.

Pero, debido a que el tema es público, el IEE ya ha sido previendo este mecanismo de participación ciudadana. Incluso ya se ha visualizado el número de mesas receptoras de votos que se van a instalar.

Pero por lo pronto no hay ninguna petición ni del Gobierno del Estado, ni de Conagua, tampoco de Semarnat.

A ver si después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que podría ser en este mes de noviembre, sale “humo blanco” en relación a la fecha.

***

LOS PEATONES PRIMERO

Habrá paso peatonal a nivel de piso entre la Unison y el Hospital Universitario, no podía ser de otra manera.

El viernes las autoridades municipales confirmaron que ya se le dio el “visto bueno” al proyecto de paso peatonal que demanda la comunidad universitaria para cruzar el bulevar Luis Encinas.

En su momento hubo polémica y probablemente se genere más discusión, pero el Ayuntamiento no tenía de otra.

Recordemos que la Ley General de Movilidad pone por encima de todos a los peatones, por lo tanto se les debe dar preferencia, aun cuando sea un bulevar como este.

El paso a nivel de piso contará con un semáforo para que los carros se detengan, lo cual podría ser el detonante para la polémica, pero –insistimos- no había de otra.

Los peatones son primero, y otra cosa que no hemos podido captar y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no han sabido o no han querido comunicar) que en esta pirámide los carros particulares casi van a lo último en cuanto a derechos y preferencias.

***

CAFÉ POLÍTICO

Muy comentada fue la imagen que compartió en redes sociales la jefa de la Oficina del Ejecutivo del Gobierno de Sonora, Paulina Ocaña Encinas, en la que aparecen, además de ella, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el diputado federal, Jacobo Mendoza Ruiz y el diputado local Norberto Barraza Almazán.

También están algunos locatarios del Mercado Municipal, como Migdelina Castillo.

Ocaña Encinas comentó en el posteo que asistieron al Mercado Municipal No. 1 a disfrutar de un café. Para muchos, ese café lleva algunos mensajes políticos. Veremos.

***

CONDOLENCIAS

Una vez más los servicios de emergencia de Hermosillo, la capital de Sonora, fueron puestas a prueba cuando una explosión cimbró el centro de la ciudad, generando la movilización de decenas de Bomberos, elementos de Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja y civiles de apoyo.

Al dimensionar la magnitud del percance, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del incendio ocurrido en una tienda comercial.

La Presidente reveló que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe apoyo a Sonora para atender a los familiares y heridos.

Por su parte, tanto el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, hicieron lo propio al emitir mensajes de solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas.

Queda por demás establecido que ante este terrible suceso, los tres niveles de gobierno trabajarán de manera coordinada.

mrx@expreso.com.mx