SILENCIO

¿Y la CFE? Han transcurrido los días y la Comisión Federal de Electricidad no ha dicho una sola palabra sobre el trágico incendio de la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, que dejó un lamentable saldo de 24 personas muertas.

Ni una explicación, ni una ficha informativa, absolutamente nada. Y a sus funcionarios no los han molestado siquiera. Ya removieron a los titulares de Protección Civil estatal y municipal, pero nadie de la CFE.

De acuerdo a especialistas consultados, la CFE debió haber autorizado ese transformador que aparentemente generó la explosión y posterior incendio.

El que puso el dedo en la llaga fue la Unión de Usuarios, quien refirió que ha advertido la inacción de la CFE ante lo obsoleto de los transformadores que tiene en su sistema y que estuvieron “tronando” constantemente en el periodo de más calor.

Por lo pronto la UU ya convocó a una manifestación para el próximo sábado 15 de noviembre en la que se señalará, entre otras cosas, ese tipo de omisiones.

Y para muestra un botón. Ayer, cerca de un plantel escolar en Nogales, “tronó” un transformador que generó una emergencia.

REVISIONES

A propósito de todo este tema de revisiones y protección civil, Martín Zalazar Zazueta, dirigente en Hermosillo de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, fue muy sincero al señalar que no hay inspecciones de parte de las autoridades a la mayoría de los negocios.

No por nada muchos no están en regla con su permiso de funcionamiento.

Los únicos giros que se someten constantemente a revisión son los que tienen relación con la venta de bebidas alcohólicas, pero el resto no.

Esto contraviene leyes y reglamentos, pues deben ser inspeccionadas, tramitar permisos y para que se los aprueben deben reunir ciertos requisitos.

Este es, pues, un tema que debe tomarse muy en serio y replantearse a la de ya.

RECURSOS

A propósito de gremios empresariales, el dirigente de la Canaco-Hermosillo, Javier Moreno Durán, se pronunció a favor de que los proyectos del Ficoseg se dirijan a una mayor capacitación a los policías municipales.

Recientemente el Comité Ciudadano por la Seguridad Pública hizo la convocatoria para que se sugieran acciones que van a ser financiadas con estos recursos recabados a través del llamado Impuesto Sobre Nómina.

Ya hay una bolsa que permite llevar a cabo programas en beneficio de la seguridad.

Los comerciantes organizados creen que lo mejor es tener a policías más confiables y con una mejor preparación.

Veremos por cuáles acciones se deciden los encargados de canalizar estos recursos.

NUEVA ARMA CONTRA EL DENGUE

Buena estrategia pusieron en marcha en Yucatán, con la cual establecen un precedente en la lucha contra el dengue, zika y chikungunya.

Así, con la liberación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia se da un paso firme hacia un modelo sostenible y de vanguardia en el control de enfermedades transmitidas por vectores.

Y es que el control biológico ofrece una alternativa responsable y duradera, ante el limitado impacto de las fumigaciones y los métodos tradicionales.

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Yucatán disminuyó 44% los casos de dengue este año en comparación con 2024.

Esperemos que esta estrategia, impulsada por investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, sea replicada en todo el país.





