#LoQueDiceMrX Finalmente hubo acuerdo, voluntad y disposición para poner manos a la obra y rescatar un área importante para la capital del estado, como lo es La Sauceda, parque dejado en el abandono en administraciones anteriores.

***

INICIA REHABILITACIÓN DE LA SAUCEDA

Y es que ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño inició la rehabilitación de La Sauceda, en lo que será la primera etapa, en la que se invertirán más de siete millones de pesos.

Detalló que los trabajos se realizarán en 3.8 hectáreas y deberán estar concluidos en los próximos tres meses, para continuar con la segunda etapa del proyecto de dignificación.

El Gobernador mencionó que cuando finalicen las etapas de la rehabilitación, Hermosillo contará con un bosque equiparado con el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. “Aquí va a haber áreas de esparcimiento, aquí va a haber área para realizar eventos, para llevar a cabo conciertos”, precisó.

***

LA GRAN FUERZA DE MÉXICO

Mientas en el centro del país esta semana se prepara el debate que definirá la permanencia del Ejército en las calles del país, ayer se inauguró en Hermosillo la exposición militar “La Gran Fuerza de México”.

Se trata de una exhibición de aeronaves y vehículos militares, canes y caballos combinados con posta de obstáculos infantiles, torre de rapel, tirolesa, sin faltar, eso sí, la presentación de grupos musicales.

“Tengo mucho interés, particular interés, en que la ciudadanía conozca qué son y de qué están hechas nuestras fuerzas armadas y que en ese conocimiento mejoren ese ya casi insuperable reconocimiento social que muestran hacia nuestro Ejército”, mencionó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante la inauguración.

La cita es en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora, la exhibición estará disponible hasta el próximo 25 de octubre, por lo que la ciudadanía aún está a tiempo para conocer más detalle las acciones del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

***

CAJEME Y SU GASTO

Y hablando de exhibiciones, vaya la exhibidota que le pegaron al Ayuntamiento de Cajeme al darse a conocer la información emitida por la asociación Cajeme ¿Cómo Vamos?, relacionada con el gasto de combustible.

Resulta y resalta que 82% del Presupuesto de Egresos de 2022 del Gobierno municipal está destinado al gasto corriente, es decir, para el uso de combustible, sueldos y otras necesidades.

Con razón es que en el primer año de administración de Javier Lamarque Cano no ha habido obra pública, ni habrá dijo el otro, porque simplemente no hay recursos, lo que pinta para que el actual Gobierno municipal pase con más pena que gloria.

La información proporcionada derivó de una respuesta a la solicitud que se hizo por transparencia, que exhibió que el Ayuntamiento de Cajeme gasta en consumo de combustible entre los seis y siete millones de pesos de manera mensual.

***

SONORA Y SU JUSTICIA LABORAL

Como no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue, este lunes 3 de octubre entra en vigor la aplicación del nuevo modelo de Justicia Laboral en el estado de Sonora.

Se trata principalmente de que las funciones y responsabilidades que desarrollaban las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje pasarán a partir de hoy a ser operadas por el Centro Estatal de Conciliación, para lo cual se establecieron siete sedes en la entidad.

El reto es abatir los más de cien mil expedientes rezagados en materia laboral en Sonora, por lo que será una labor titánica la que realicen los 27 conciliadores de cada sede.

En lo que respecta a Hermosillo, el Centro Estatal de conciliación se ubica en el Edificio Sonora del Centro de Gobierno, justo donde anteriormente estaban las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

***

EL PAN CONTRA VIENTO Y MAREA

Para el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, no existe ni la más remota posibilidad de respaldar la iniciativa de ampliar el plazo hasta 2028 para la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

Dicha iniciativa, como lo mencionamos líneas arriba, se discutirá en el Senado en la presente semana por lo que el dirigente nacional panista exhortó nuevamente al PRI a no apoyar esa reforma.

“Nosotros lo que creemos es que hoy México necesita una solución integral. Acción Nacional está puesto para que haya una solución integral, hemos reiterado nuestras propuestas, nuestra disposición, esperamos apertura del gobierno y esperamos que ningún partido que se diga opositor se deje someter y doblar por el gobierno morenista”, consideró.

Marko Cortés señaló que es falso que su partido quiere el regreso de los militares a los cuarteles y se pronunció por resolver el problema de fondo, no mediante una imposición del Gobierno federal.

mrx@expreso.com.mx