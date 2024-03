#LoQueDiceMrX Una vez que la coalición del PRI, PAN y PRD publicaron las convocatorias para diputaciones locales y ayuntamientos...

***

¡ARRANCAN!

Una vez que la coalición del PRI, PAN y PRD publicaron las convocatorias para diputaciones locales y ayuntamientos, en primer término dio inicio el registro de los aspirantes a alcaldes siendo los de Agua Prieta, Magdalena y Santa Ana quienes ya dijeron presente.

Además, se espera el registro por la joya de la corona, como es la capital sonorense, con Antonio Astiazarán a la cabeza. También, Ramón Díaz Niebla por Huatabampo, Leticia Amparano por Nogales y RogelioSánchez por Guaymas, LindaPivac por Puerto Peñasco, por mencionar algunos.

Para las candidaturas locales, hay de todo como en botica, pues se ve el registro del influencer de SLRC conocido como el Wasapraka, por el distrito 01 y, el actual diputado local por Nogales, Armando Gutiérrez, mejor conocido como el “Bigotes”, va por el distrito 02.

Y, para el caso de Hermosillo, se espera el registro ya “cantado” de Alejandra López Noriega por el distrito 10, en tanto que Luis Estevané por el Distrito 8, dejando en el camino a panistas de cepa y sangre azul -como dirían- en personajes como SergioFlores, Eduardo Acuña y Antonio Contreras. Pero eso sí, la que ya anda cosechando lo sembrado es Zaira Fernández, la actual Síndica del Ayuntamiento capitalino, que viene a sumarse a la lista de candidaturas para la diputación local de Hermosillo… pero por el PAN.

***

LOS ETERNOS ‘PAFAS’

Como cada periodo vacacional, las organizaciones “pafas” sacaron a relucir de nueva cuenta la carta de “no molestar”.

Esta vez, para que los sonoren ses con automóviles “chocolate” no sean molestados durante Semana Santa y puedan transitar sin complicaciones, le pidieron al Gobierno del Estado no realizar operativos de decomisos.

Así, la famosa “carta” la firman los líderes de las asociaciones “pafas” ubicadas en las diversas regiones del estado para defender a los dueños de esos autos que al parecer nunca se acabará su ingreso al país.

Y en palabras del “mero mero” de Sippafa, Fidel Lugo Ayala, cada año lo hacen por seguridad, “para que esté enterada la autoridad en el estado que la familia que tiene un carro que no fue regularizado su vehículo puedan circular a las playas ahora en estos tiempos de Semana Santa”.

De ese tamaño...

***

SIEMPRE SÍ SE HUNDIÓ

El Suchiate, un buque retirado de la Secretaría de Marina (SEMAR), debía hundirse en las costas de San Carlos para convertirse en la pieza central del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS). Sin embargo, para sorpresa de muchos, el barco no se iba a pique como estaba previsto.

Las autoridades atribuyeron el fallido hundimiento a un problema en el proceso de apertura de las válvulas de lastre, lo que impidió que el buque tomara el agua suficiente para sumergirse.

Sin embargo, luego de varias explosiones para hundirlo… ¡Se logró!

Pero más allá del contratiempo técnico, el fallido hundimiento del Suchiate ha desatado un debate sobre la viabilidad del SAAS.

No se trata de hundir un barco por hundirlo, sino de crear un ecosistema marino sostenible que beneficie a la comunidad de Guaymas. Si el proyecto no está bien planificado y ejecutado, podría convertirse en un “elefante blanco” que contamine el medio ambiente y dilapide recursos públicos.

Este incidente nos recuerda la importancia de la planificación sobre proyectos que impactan el medio ambiente.

***

NO PASA NADA

En un capítulo más del “tira tira” que tiene el presidente AndrésManuel López Obrador con los organismos electorales, ahora fue la titular del Instituto Nacional Electoral (INE) quien minimizó los dichos del mandatario.

“Lo que López Obrador quiso decir”, aclaró Guadalupe Taddei Zavala, es que el señalamiento que hizo el mandatario de comparar al INE con la Inquisición va dirigido “sólo a la Comisión de Quejas”.

Así pues, aseguró que no hay problema con los dichos del Presidente, pues no obstruyen la participación ciudadana ya que no está llamando a no votar.

Para Taddei, esa parte, decir es una Inquisición, se refiere estrictamente a lo que la Comisión de Quejas y Denuncias le mandó realizar al Presidente y a cualquier otro de los actores... y nada más.

En pocas palabras, el Presidente tiene derecho a criticar las decisiones del árbitro electoral, siempre y cuando acate con el ordenamiento y no influya en el proceso...

Lo dicho, esto va para largo.

mrx@expreso.com.mx