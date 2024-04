#LoQueDiceMrX La senadora Sylvana Beltrones dio su respaldo a las madres buscadoras y propuso que se integren a la Comisión Nacional de Búsqueda a través de la creación de programas de trabajo temporal y medidas de protección a familiares de personas no localizadas...

APOYO PARA MADRES BUSCADORAS

La senadora Sylvana Beltrones dio su respaldo a las madres buscadoras y propuso que se integren a la Comisión Nacional de Búsqueda a través de la creación de programas de trabajo temporal y medidas de protección a familiares de personas no localizadas.

Con esta iniciativa se ofrece una respuesta justa y necesaria del Estado mexicano, enfocándose no sólo en la reparación del daño sino también en la prevención de futuros perjuicios a quienes llevan a cabo esta valiosa y ardua tarea de buscar a sus seres queridos que se encuentran en calidad de desaparecidos.

La Senadora sonorense destacó algo lastimoso: que las familias de las víctimas de desaparición son quienes, ante la inacción del Estado, se ven obligadas a realizar las funciones que le corresponden a las autoridades. Son ellas quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos y pocas herramientas. Esta situación no sólo es injusta, sino que también es inhumana.

Así pues, la iniciativa viene a beneficiar a la entidad, en donde se cuenta con un registro de cinco mil 15 hombres y dos mil 376 mujeres reportados como desaparecidos.

A PARTICIPAR

En el presente proceso electoral, la ciudadanía tiene a la mano varias herramientas de participación que ofrece el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

Una de ellas es el sitio donde puede acceder al perfil de cada uno de los aspirantes a representar a los sonorenses en los diferentes puestos de elección a nivel estatal, el cual se abrió a la consulta el 20 de abril y estará abierto hasta el día de las votaciones.

Además, está la oportunidad de participar en el primer debate de candidatos a la Presidencia Municipal de Hermosillo, a través del envío de preguntas al IEEyPC antes del 30 de abril.

El organismo informó sobre la dinámica en sus redes sociales, la cual denomina “Tu Voz en el Debate” y los cuestionamientos seleccionados serán planteados a los aspirantes cuando se enfrenten el próximo 12 de mayo.

Eso sí, cada planteamiento será revisado por personal del IEEyPC para cerciorarse que cumplan con los criterios de respeto y apego a los temas que se abordarán. Así que si se anima a participar, puede ingresar en el sitio web www.ieesonora.org.mx/tuvozeneldebate.

Con estas opciones que ofrece el organismo electoral, los ciudadanos tendrán más conocimiento de los candidatos a la hora de decidir por quién votar.

RECLAMAN A CORRAL POR TORTURADOR

Vaya revuelo que se armó en Ciudad Obregón cuando una persona acusó de torturador y corrupto a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, cuando este participaba ¡en un foro sobre corrupción!

El expanista y ahora morenista converso fue increpado abruptamente por el priista Cristopher James Barousse, quien le soltó a rajatabla: “Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto".

Ante ello, el exgobernador se fue por la fácil y, como se estila en estos tiempos, culpó a “jueces corruptos” por la absolución.

Sin embargo, James Barousse siguió con sus revelaciones, al señalar que el exmandatario chihuahuense perdió todos los juicios y no pudo recuperar su dinero.

De ese tamaño fue la exhibida que le dieron a Corral, a quien le restregaron que no mintiera respecto a las acciones que hizo durante su gobierno en materia de corrupción.

A FUEGO LENTO

En las últimas semanas la Cámara de Diputados ha estado muy movidita, pues los diputados de Morena echaron toda la carne al asador con las reformas a la Ley de Amparo y Amnistía el día de ayer y, un día antes, con la reforma a las pensiones al aprobar la creación del fondo semilla.

Por su parte, la oposición ha dejado clara su percepción respecto a las propuestas, así como organizaciones no gubernamentales y civiles. Así, las reservas planteadas con relación al fondo de pensiones es la falta de claridad en asuntos claves sobre el funcionamiento y sobre todo el asunto de las Afores que sigue causando malestar sobre el manejo del dinero de los trabajadores, que es privado y pasará a ser público.

El martes los diputados morenistas volvieron al ring pero ahora con lo que pretende marcar el camino para la reforma al Poder Judicial, por lo que en la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo.

También avalaron el dictamen que reforma la Ley de Amnistía que faculta al Presidente de la República para otorgar amnistía de manera directa a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal.

Ambas reformas, al igual que la de pensiones, encendieron las alertas por la opacidad en algunos puntos importantes de las propuestas planteadas y aprobadas.

Es evidente que se están cocinando muchos cambios a fuego lento, por lo que esperemos que lo que resulte no cause empacho.

