Sólo con las causas, no alcanza

Convierten a la justicia en otra víctima del poder.

Florestán.

La violencia, con la pobreza, la desigualdad, la salud, la educación y la economía, es el más grave problema del gobierno de la4-T, crisis que no ha podido reducir por más que en sus otros datos, el presidente López Obrador diga lo contrario y defienda su frase, que no estrategia, de abrazos y no balazos.

La realidad es que en lo que va de su gobierno, desde el 1 de diciembre de 2018, cuando con la sola conjunción de la fecha y su arribo a la Presidencia decía que iba a acabar con la violencia y la corrupción, lo que era imposible pero él repetía, se han cometido 123 mil 435 homicidios dolosos al día de ayer, que supera el total de los 120 mil 463 en el sexenio de Felipe Calderón, duplica los 60 mil 280 de Vicente Fox y va en vías de rebasar los 156 mil 66 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que de acuerdo a las proyecciones de T-Research, de mantener la actual tendencia llegaría al 30 de septiembre de 2024 con 211 mil 428.

Para López Obrador con atacar las causas de la criminalidad, que me parece fundamental, basta, lo demás son abrazos y no balazos lo que esa misma y terca realidad niega. El sólo atender las causas, en este caso, no resuelve las consecuencias, ahí está la estadística. Con las causas hay que aplicar la ley a los delincuentes. Ni cuidarlos, como ha dicho que hace, ni matarlos, como afirma hacían en el pasado conservador.

Sólo aplicar la ley que en el Congreso, de cara a la Nación, protestó guardar y hacer guardar.

Nada más, pero nada menos.

RETALES

1.- POSITIVA. El positivo de Covid de Claudia Sheinbaum le impedirá acompañar al Presidente, el domingo, en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Iztacalco, a menos que se rife por aquello de que es un honor, estar con López Obrador y su campaña Va Claudia. El lunes, contagiada, asistió a la reunión de seguridad en Palacio, y un día antes, en Toluca, al lanzamiento de las campañas de Morena para la presidencial de 2024;

2.- EUFÓRICO. Mario Delgado, al que perdimos desde que llegó a la dirigencia del partido oficial, acaba de anunciar que llegó el momento, en Morena, de renovar nuestra vida interna con unidad y movilización para garantizar que siga la 4-T. La renovación que anuncia, ¿irá de la mano con su relevo? Porque Delgado quiere ser candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, como en 2011 por el PRD. Pero el Presidente mira más a Rosa Icela Rodríguez. A ver; y

3.- DATOS. El martes, al reiterar que ya dobló del todo a la pandemia, el Presidente afirmó que ya no llega a un fallecimiento por día, otra vez lo clavó Hugo López-Gatell o se enredó solo porque, nada más ayer se registraron 69 decesos, que están muy lejos de los centenares de los peores días, pero hablamos de 69 tragedias humanas en un día.

