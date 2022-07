"La mentira como recurso político", escribe Joaquín López-Dóriga (@LopezDoriga) en #EnPrivado

Son de los que desprecian todo lo que va con la ley, con la norma, con la razón, con el Derecho. Y por eso.

Florestán.

Después de escuchar a los presidentes de Morena, Mario Delgado; del PAN, Marko Cortés y, del PRI, Alejandro Moreno, a lo largo de este proceso electoral, en la jornada del domingo y al día siguiente, confirmo el rechazo por estos cargos y lo que representan.

En los previos de la jornada los escuchamos a todos: Delgado, como viejo priista, adelantaba el carro completo, ¡Vamos a ganar de seis, seis! en lo que le hacía segunda, sin vela en ese proceso, Claudia Sheinbaum; a Cortés reconocer que iban a perder esos mismos seis de seis: seis-cero, predijo; y a Moreno que no iba a dejar la dirigencia del PRI.

El domingo, Delgado pasó del seis de seis, a cinco de seis, "porque no tengo los resultados completos de Aguascalientes" y también mintió con Durango, que, habiéndolo perdido, lo dio por ganado; de Cortés que estaban tres-tres, reivindicando un falso triunfo en Tamaulipas; y a Moreno hablar de una jornada victoriosa cuando el PRI perdió los dos estados en juego, Oaxaca e Hidalgo y se quedó sólo con dos, Coahuila y Estado de México que se juegan el año que viene.

Al día siguiente, el lunes, ya todo era la elección presidencial. Delgado dio a Morena, y a López Obrador, claro, como ganadores en esa sucesión; lo mismo Cortés quien exclamó: ¡hay tiro para el 24!; y Moreno calificó de derrota estrepitosa el que Morena ganara cuatro de los seis estados en liza, y aseguró que la oposición estaba para pelear la Presidencia.

En estas condiciones, y en la reunión editorial de Radio Fórmula, tomé la decisión de no entrevistar a los que nos mintieron antes, durante y después de las elecciones, engañando a los ciudadanos.

Allá ellos y sus mentiras, cada uno las suyas, pero todos mintiendo.

RETALES

1.- MARGARITA. Un mes nos tuvo López Obrador con que si iba o no a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Anoche se anunció que Joe Biden no invitaba a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no fue y lo acusó de mantener un bloqueo genocida contra la isla. Pero aclaró que le mandó decir que en julio va a la Casa Blanca. Que lo agende;

2.- HORARIO. La Secretaría de Salud hizo un catálogo de los múltiples impactos que provoca en la salud el cambio de horario, sólo para apoyar la decisión presidencial de eliminarlo. El informe carece de respaldo científico alguno, sin ningún estudio ni estadística. No entiendo cómo hemos podido sobrevivir estos 26 años con ese peligro fatal; y

3.- ABUSADOR. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Claudia Sheinbaum, Rafael Gómez Cruz, resultó ser un repugnante depredador sexual. Es inenarrable cómo acosaba a las mujeres que trabajaban con él. La Jefa de Gobierno dijo que lo había separado del cargo para investigar, cuando tenía que haberlo cesado y denunciado en la Fiscalía. Les digo, hay un problema.

Nos vemos mañana pero en privado.