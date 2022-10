"Una precampaña en verdad presidencial", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No me den sugerencias, denme ideas.

Florestán

Apenas ayer le hablaba de la Operación Adán Augusto con la que logró los votos de la oposición en el Senado y que Morena no tenía, para aprobar el nuevo dictamen que extiende de 2024 a 2028 la gestión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

Ayer lo entrevisté sobre su gestión y me dijo que sí, que claro que habló con senadores del PRI, PRD, algunos del PAN pero no de MC.

Pero no sólo eso.

También estuvo en contacto simultáneo y permanente con los secretarios de la Defensa y Marina a los que tuvo al tanto de los avances en las modificaciones del dictamen al que introdujeron once de las trece propuestas de la oposición, fundamentalmente del priismo.

Ya en lo político-político, le pregunté sobre Ricardo Monreal e hizo un elogio a su gestión. Me aseguró, le tiene aprecio y respeto y cuando le pregunté si podría el amistoso componedor de su no relación con el presidente López Obrador me dijo que el que no hayan tenido oportunidad de verse, no significa que no puedan encontrarse en un futuro próximo. Todo llega cuando tiene que llegar.

Y me dio a conocer que ahora recorrerá las 32 entidades, dos diarias, para promover en sus congresos locales la aprobación de esta reforma constitucional que necesita el voto de al menos 17 de ellos, lo que es una gira pensada, digo yo, por el Presidente.

No será viajar a un mitin local ni a una inauguración ni siquiera a un evento partidista como han sido las salidas de los otros precandidatos.

No. Aquí es un proyecto político presidencial, previsto y ordenado por su paisano Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los otros precandidatos que se van por la libre.

RETALES

1.- NOBEL. A cuenta de nada, el Presidente se lanzó contra el Parlamento Europeo por haber propuesto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, como candidato al Premio Nobel de la paz: "¡Cómo uno de los actores en el conflicto en la guerra va a recibir el Nobel de la Paz! ¿Qué no hay otros que luchan por la paz?". No entiendo su arrebato a menos que tenga algún proyecto en ese sentido. Pero, no se enoje, es sólo una nominación, como las que hay doscientas;

2.- CARADURA. La que tiene el arqueólogo director del Insabi, Juan Ferrer, que fue a decirles a los diputados que no hay problemas de abasto de medicinas para 2023 y 2024, porque ya tiene todas compradas. Y digo que caradura porque apenas hace unos días declaraba que su problema era la distribución de medicamentos, que sigue siendo y él sigue mintiendo como respira; y

3.- CASOS. El INM reveló que hay una alerta migratoria para impedir que el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, salga de país por tener, asegura, una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Él dijo que estaba en su rancho. Y si ahí sigue, ahí irán por él.

Nos vemos mañana, pero en privado.