"Ruptura y sucesión", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Quieren ser la máscara que se ponen.

Florestán.

Todo ha quedado listo para que mañana la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa del PRI para modificar la Constitución y alargar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de 2024 a 2028 lo que de inmediato llevará al PAN y al PRD a romper la alianza legislativa y electoral con el PRI lo que da una ventaja al presidente López Obrador en las elecciones de gobernador en los estados de México y Coahuila, el año que viene y en las federales, tanto de Presidente como legislativas, en el 24.

Y todo fue la necesidad de Alejandro Moreno de salvar, le decía el viernes, el pellejo a cambio de impunidad, que estará siempre sujeto a los deseos y necesidades presidenciales.

El sábado se reunió con Marko Cortés que le pidió que retirara la iniciativa, le reclamó haber roto el paro legislativo y el frente opositor.

Moreno negó todo. Dijo que el proyecto estaba firme y que lo votaría a favor; que había respetado la alianza porque era una iniciativa suya, no del Gobierno y que no estaba en riesgo el bloque.

La reunión terminó mal, tanto, que el proyecto que ya está en comisiones será dictaminado hoy y subido al pleno el miércoles.

Morena y rémoras necesitan 56 de los 69 votos priistas para construir la mayoría calificada, que ya comprometió Moreno y el PAN confía en que trece priistas no vayan con su propuesta.

Por lo demás, la ruptura es un hecho y la fiesta será en su Palacio Nacional para la sucesión que viene.

RETALES

1.- FUERTE. Más decidido que nunca, Ricardo Monreal se negó ayer a responder al presidente López Obrador, me dijo, en el mismo nivel de hostilidad ni en la misma actitud, "porque no soy suicida y entiendo señales, tiempos y ritmo de la política". Y que si no es, como ha dicho, el arma secreta del Presidente, lo será del pueblo, pero estará en la boleta presidencial. Reiteró que no se puede modificar, como se modificó, una norma constitucional con una norma secundaria. De ahí su abstención;

2.- MONTOS. Rogelio Ramírez de la O. me detalló ayer que a los ocho mil millones de dólares del costo de la Refinería de Dos Bocas, la secretaria Rocío Nahle pidió a Pemex y su consejo aprobó, lo mismo que Hacienda, otros mil 300 de IVA y seis mil millones más para equipamiento no previsto. El presupuesto del Tren Maya será de 140 mil millones de pesos; y

3.- SUBSIDIO. El Secretario de Hacienda apuntó que el apoyo a las gasolinas en 2022 es por 395 mil millones de pesos. El aumento en los precios internacionales es un ingreso extra para Hacienda de 302 mil millones y para Pemex de otros 96 mil, por lo que el costo sale tablas. Pero dijo que esta contención redujo cuatro puntos el aumento de la inflación, que a su vez, contuvo tasas de interés y aumento de precios, que no negó, porque él también va al súper.

Nos vemos mañana, pero en privado.