"Presidente, hay de errores a mentiras", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Sólo mereces lo que siembras y trabajas, no lo que quieres.

Florestán.

El presidente López Obrador, en su personal estilo de atacar a sus críticos y no a los criminales, ayer se volvió a lanzar contra este reportero:

-Por ejemplo… -exclamó- ¡López-Dóriga! No me van a decir que es un principiante. Ya es alguien… fogueado… ¡Pues comete errores! Yo tengo como dos o tres cosas de él -agregó apretándose la oreja izquierda con la mano derecha y mirando a Jesús Ramírez Cuevas. -Sí… Pero a mí me ha tocado, no sé… Alguno muy famoso que hasta lo sacamos aquí de unas imágenes que no eran de México… ¿No se acuerdan ustedes…? Sí, pero así dos o tres… Y a todos les pasa… Y luego tiene que bajarlo.

Y es posible, Presidente, que haya cometido los errores que dice y, en lo personal, muchos, muchísimos más y los seguiré cometiendo.

Pero lo que sí le reitero es que son, han sido y serán errores, no mentiras, como las que usted ha repetido en forma compulsiva a lo largo de los cinco años, cinco meses y 26 días de su gestión.

Y le cito algunas de las reiteradas: que iba a acabar con la corrupción y la violencia, a recortar a la mitad el número de homicidios, la gasolina costaría diez pesos el litro, regresaría al Ejército a sus cuarteles -¿se acuerda?-. Tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, que el Covid no era peligroso, se curaba con agua de limón, Vaporrú y tés, que ya había aplanado la curva de contagios y de muertes, y superó las 800 mil; que la farmaciota resolvería el abasto de todas las medicinas, que el Tren Maya costaría 150 mil millones de pesos y lleva más del triple y estaría listo en septiembre de 2023, que la inversión de Dos Bocas sería ocho mil 500 millones de dólares, lleva más de 24 mil y no ha refinado ni un litro, terminaría el Transístmico, el AIFA sería rentable como Mexicana de Aviación; que no endeudaría a su gobierno, haría rentable a Pemex y a la CFE; que todos los jubilados lo harían con el 100% de su salario, se lograría la autosuficiencia alimentaria y energética, no habría impunidad, no metería las manos en el proceso electoral y muchas más con las que continuaré pronto pues el espacio no alcanza para la contabilidad de sus embustes.

Por eso le digo que si usted amenaza con tenerme guardados dos o tres errores, que entre usted y yo me parecen muy pocos, son muchísimos más, Luis Estrada, de Spín, le tiene documentadas 103 afirmaciones falsas o engañosas por cada una de sus mil 317 mañaneras, multiplíquele, en las que me ha aludido en 260.

Lo saludo de verdad.

RETALES

1.- AMIGOS. Un cercano de Víctor Hugo Romo y de la campaña de Clara Brugada fue detenido ayer por homicidio;

2.- VERACRUZ. María Elena Pérez Jaén, presentó ayer en la FGR 35 denuncias penales contra Rocía Nahle;

3.- REGLAS. En el debate del domingo, Xóchitl Gálvez irá dispuesta a rescatarse.

Nos vemos el martes, pero en privado.