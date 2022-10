"Pío, hermano incómodo y distante", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Ahí están, desde la perspectiva de su viga, denunciando a gritos la paja del ojo ajeno.

Florestán

Pío, el hermano menor de Andrés Manuel López Obrador, acusó al fiscal electoral de la FGR, José Agustín Ortiz Pinchetti, de chicanear su caso y alargar la investigación por los videos donde aparece, en 2015, recibiendo bolsas de dinero en efectivo.

Ayer me confesó que no ve personalmente a su hermano desde antes de las elecciones de julio de 2018, hace más de cuatro o cinco años, ni tampoco ha hablado con él ni de este ni de ningún otro tema. Que vive, me contó, de lo que produce un rancho en Chiapas que le heredaron sus padres donde tiene unas treinta mil plantas de cacao y produce maderas como caoba, cedros, melinas y teca. En la entrevista en Radio Fórmula, aceptó haber recibido de David León aquel dinero en bolsas de papel para el movimiento, reclamándome que el martes, con Ortiz Pinchetti, dijera que eran para Morena, lo que negó.

Yo me refería a las declaraciones que dio a Expansión, confirmando la autenticidad del contenido del video y que el dinero era para apoyar el movimiento. "No se hizo nada con ese recurso, fueron aportaciones para apoyar al movimiento, ¡Ojo! Mo-vi-mien-to ¿En qué momento dije yo López Obrador?" -increpó.

-No -le dije- mencionó al movimiento y el movimiento era y es de López Obrador. ¿De quién más? Además lo citó a declarar.

-Sí -respondió- En la mañanera dijo que estaba al tanto de todo y sabía del video desde cinco días antes de su publicación, en 2020. Y por eso.

Y se siguió contra el fiscal electoral al que acusó de estar en su contra, violar la Constitución, los amparos y proteger a alguien, que dijo no conocer y no poder identificar.

Así fijó su posición el hermano menor y, ahora distante, del presidente López Obrador, Pío, en el caso del efectivo que recibió, reitera que para el movimiento, y del que no dio parte a autoridad alguna.

No sé si fue al movimiento o a quien lo encabezaba.

RETALES

1.- RETO. Ningún presidente había expuesto a su secretario de la Defensa como López Obrador al general Luis Cresencio Sandoval, ayer en el Senado. Ordenó que él y el titular de Marina fueran de acompañamiento a la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez y tuvo que aguantar sin derecho a réplica porque no comparecía. El almirante Rafael Ojeda salió invicto;

2.- PLAZO. Hoy, en el límite, Morena aprobará la Ley de Ingresos del Presidente como le gusta, sin tocarle una coma, y mandará la minuta al Senado que tiene hasta el 31 para aprobarla. Después los diputados sacarán el Presupuesto de Egresos 2023, el 15 de noviembre; y

3.- REFORMA. Ignacio Mier, comprometido a darle al Presidente su reforma electoral subió a la Gaceta Parlamentaria unas 50 iniciativas en esa materia para de ahí empezar su operación. En realidad es sólo un recurso. Carecen de la mayoría calificada para hacer esa reforma constitucional.

Nos vemos mañana, pero en privado.