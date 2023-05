"Pendejadas y miserias a favor de AMLO", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

A los tiempos de confusión, siguen tiempos de dolor. Al tiempo.

Florestán.

Cuando los precandidatos al 24 de Andrés Manuel López Obrador navegan a toda vela, esperando su decisión final, en la oposición no tienen rumbo ni barca.

Y es que, reitero, al día de hoy, a falta de un liderazgo competitivo y una estructura partidista real que los respalde, no se ve cómo puedan vencer al candidato(a) de Palacio Nacional y, a esa carencia, le sobran ambiciones y mezquindades.

Véase el caso de Alejandro Moreno que logró extender su dirigencia en el PRI hasta 2024 para definir las listas de los aspirantes a los miles de cargos de elección popular, lanzó su candidatura para ser el candidato de la alianza opositora, lo que reitera su capacidad de traicionar sin ver, cegado por sus ambiciones, que de ser él el abanderado asegura el triunfo del candidato oficial y fracturará ese endeble frente opositor, restándole la competitividad que podría tener de ir con un candidato común sin el lastre del priista.

En el PAN, donde no se les puede acusar de inteligentes, han sido incapaces de sacudirse, como en el PRI, a su dirigente Marko Cortés, el mismo que perdió las presidenciales de 2018 y ahora perderá las de 2024 por sus limitaciones y pocas luces.

Su ocurrencia para registrar a los candidatos de la fórmula de oposición que reúnan un millón de firmas, el 1% del padrón electoral y luego ven, deja fuera a cualquier panista ya que los azules no superan los 350 mil militantes.

Pero, no cabe duda, todos, empezando por la oposición, están operando a favor del candidato(a) del presidente López Obrador y, como dice la conseja: cuando tu opositor esté haciendo pendejadas, no lo distraigas, déjalo que siga.

Y ahí siguen los opositores. En sus pendejadas.





RETALES

1.- ¿FRANCISCANO? El subsecretario de Energía, Sergio Omar Saldaña Zorrilla, que publicó el indecente tuit contra la presidenta de la Corte y sigue en el cargo, es muy previsor. En su primera declaración patrimonial, en 2019, declaró ingresos por 58 mil pesos y en 2023 por dos millones 87 mil pesos de salario y ocho millones 121 mil pesos en asesorías que no detalla. ¿De dónde? Nada. Cero. Franciscano;

2.- DESMARQUE. El Presidente exigió a Ricardo Mejía que no use su nombre en la campaña como candidato del PT al Gobierno de Coahuila, que es una deshonestidad y que no tiene nada que ver con él; Y

3.- SIEMBRA. A pregunta, literalmente expresa, en la mañanera, López Obrador dijo que confía en que Marcelo Ebrard respetará el resultado de la encuesta final de Morena para decidir a su candidato presidencial y, sin venir a cuento, le recordó que él le ganó la encuesta de 2012, como si no lo tuviera presente cuando él lo operó. Quien salió de inmediato a decir que sí respeta, fue Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, siguió en lo suyo.

Nos vemos el martes, pero en privado.