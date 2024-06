"Una aproximación a las elecciones", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Escuchar de un especialista en el tema que buena parte del llamado “voto oculto” fue para Claudia Sheinbaum y demás candidatos del oficialismo no me sorprendió (se supo desde el lunes), pero sí que proviniera de clasemedieros que no lo dijeron en encuestas porque les daba vergüenza pasar por “chairos”.

La aseveración es del politólogo Guillermo Torres Quiroz, de la plataforma sabervotar.mx, quien ayer, con López-Dóriga en Fórmula, hizo una disección económica, política y cultural de las elecciones.

Aquí algunos datos para intentar comprender la indiscutible victoria del lópezobradorismo:

-El principal tema de preocupación fue la inseguridad, sólo 50%. Tampoco la corrupción (13%) ni la economía (12.5%), pero el elector no tomó esto como referente.

-La ciudadanía de menores ingresos y escolaridad, en su mayoría masculina, votó por Morena. Más hombres por ver detrás de Claudia a un hombre: Andrés Manuel López Obrador.

-A favor del oficialismo siete de cada diez beneficiarios de programas sociales, en particular de Jóvenes construyendo el futuro y las becas Benito Juárez. Este efecto no se dio durante las campañas, fue construyéndose.

-Por el presupuesto de egresos de 2024 y por primera vez, 51% del dinero se fue a la Secretaría de Bienestar. La estrategia es clara: a partir de 2022 hubo un aumento anual de 100 mil millones de pesos y 54% de lo asignado a la dependencia es para la pensión de adultos mayores. Después del descalabro de 2021 en CdMx y la pérdida de mayoría calificada en el Congreso, se operó para ganar en el 24 inyectando más recursos desde el 21 (de cuatro mil a seis mil pesos).

-Seis de cada diez adultos mayores votaron por el oficialismo.

-Casi la mitad de electores sabía por qué presidenciable votar antes de empezar las campañas de manera oficial (se adelantaron violando la ley desde el destape de las "corcholatas").

-¿Quieren que siga el gobierno?: casi 50% sí, 40 no y 8% que decía que votar no sirve para nada votó.

-La victoria no fue tanto de Sheinbaum como de AMLO. El voto fue para ratificar su gobierno.

-Sólo 20% votó por las candidatas, 58% por las propuestas, pero lo que pesó más fue la narrativa presidencial de confrontación: gente que dijo “es cierto, el Prian causó los problemas del pasado, es culpable y hay que castigarlo, hay que ratificar lo que hace este hombre”.

-Por edad, los de 18-19 años votaron por MC y conforme avanzan los años la mayoría de sufragios fue para Morena (y mucho más el de mayores de 60: casi 70%).

-15% que no se identifica por ningún partido votó por Morena.

-La que más votó por Xóchitl fue la generación X de 40 55 años. Los baby boomers y millennials, por Claudia.

-Escolaridad: los de más baja por Claudia y de posgrado por Xóchitl. Los universitarios (licenciaturas) divididos (un poco más hacia la oposición). Con primaria y secundaria, arriba de 60% para Morena...

Carlos Marín

cmarin@milenio.com