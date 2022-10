"No, Presidente, no culpe a los ejidatarios", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

A las pocas semanas que el presidente López Obrador diera el banderazo, el pasado 5 de abril, para que el Ejército construyera los 542.5 kilómetros de los tramos seis y siete del Tren Maya, los altos mandos militares tenían claro que era una obra de enorme dificultad, porque Fonatur no tenía resueltos los derechos de vía y, aun con ellos, era una hazaña que ninguna constructora privada aceptó en esas condiciones y plazos, catorce meses. Hubo quienes comentaron a algunos mandos que de plano le dijeran que era un quehacer imposible en aquellas condiciones.

De los siete tramos del Tren Maya, el uno, Palenque-Escárcega, tiene 228 kilómetros; el dos, Escárcega-Calkiní, 235; el tres, Calkiní-Izamal, 172; el cuatro, Izamal-Cancún, 257; el cinco, Cancún-Tulum, 121; el seis, Tulum-Bacalar 254 y el siete, Bacalar-Escárcega, 287. Total: mil 555.

De éstos, poco más de una tercera parte están en los dos últimos tramos no considerados en el proyecto original pero que López Obrador, desde la facilidad del discurso, les ordenó construirlo.

Y cómo los militares no discuten las órdenes, las obedecen, se fueron a la selva el mismo 21 de marzo pasado, tras la inauguración del AIFA.

Ayer, seis meses después, el Presidente dijo por primera vez que es posible que no termine el tramo 7 y culpó a ejidatarios a los que amenazó con exhibirlos.

Y es posible que el tramo seis tampoco.

Pero no, Presidente, no son los ejidatarios ni los militares. Fue usted por no prever y su gobierno, Fonatur, por no resolver.

Y que cada quién asuma.

RETALES

1.- PUNTEROS. Así como el Presidente destapa a los precandidatos de la oposición, para ésta el mejor candidato de la 4-T sería Marcelo Ebrard, lo que sabe, cada día empuja más a Adán Augusto López Hernández y mantiene a Claudia Sheinbaum. Por eso fue muy interesante seguir el encuentro que tuvieron ayer por la reforma constitucional para extender la acción de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028;

2.- AHORROS. Daniel Becker, presidente de los banqueros, dijo que ha propuesto a Ricardo Monreal que no haya plazo fatal para que los ahorradores que no han movido sus cuentas puedan reclamar su devolución en cualquier momento. Monreal tiene que decidir si hace caso a la exigencia de López Obrador se endosar esos mostrencos a sus programas sociales, como exigió, o si van, parte y parte, a la beneficencia pública y a las policías, como aprobaron los diputados; y

3.- RESPUESTA. El viernes el Presidente anunció que Estados Unidos, no mencionó a Canadá, había decidido no irse al panel, dentro del T-MEC, por su política de energía eléctrica. Pero la oficina comercial en Washington dijo que esa posibilidad está viva, que el proceso sigue, como lo confirmó el embajador Ken Salazar y pregunto: ¿Quién lo volvió a engañar?

Nos vemos mañana, pero en privado.