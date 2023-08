"Jodidos de hacerle caso a Moreno", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado.

Las mentiras siempre han sido de patas cortas, no llegan muy lejos. Y los mentirosos tampoco.

Florestán.

Alejandro Moreno busca imponerse en el Frente Opositor desechando a la priista Beatriz Paredes y devaluando el proceso del bloque, en su apoyo permanente al presidente López Obrador, a su proyecto político y sucesión presidencial.

Por eso, en la etapa final de las inéditas primarias de un también inédito bloque opositor, buscó reventar una y otro, cuando el lunes salió a decir que las encuestas no favorecen a Paredes y que hoy haría un anuncio.

Y el primer cuestionamiento es, ¿qué encuestas no la favorecen, cuando la del Frente se empezó a levantar ayer y el resultado se conocerá el domingo? ¿De qué encuestas habla Moreno? ¿Por qué quiso reventar a Paredes, al Frente y a su proceso legitimador?

Yo no sé, él sí, pero de acuerdo a sus antecedentes y ambiciones, no es en apoyo del bloque opositor ni de su candidata ni de la democracia, es en respaldo del proyecto de López Obrador, lo de AMLITO no es en balde.

La misma tarde del lunes, Paredes publicó un comunicado en el que dejó en claro que el dirigente de su partido operó por la libre, sin tomarla en cuenta:

"Considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas que mandó hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas válidas para el efecto de incidir en la coordinación de dicho Frente".

Ayer por la mañana, en su programa de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva paró a ese cuentista cuando quiso evadir diciendo que había sido una entrevista banquetera, señalando a los reporteros y no a sus antecedentes.

Al mediodía, Paredes, que el sábado en Mérida declaró que "si las mujeres iban a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, estaban jodidas", me reiteró que esperará el resultado de las encuestas del Frente Opositor.

Lo veremos de aquí al domingo.

RETALES

1.- NORMAL. No hubo sorpresa alguna cuando ayer el Presidente se fue contra la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, por solicitar un aumento de 4% en el presupuesto del Poder Judicial para 2024, cuando ha jurado que les quitará entre 15 mil y 25 mil millones. Pero la acusación de cínica no tiene precedente en la relación entre los titulares de los dos Poderes;

2.- SUYOS. López Obrador dijo que esa actitud cínica fue de la presidenta y de la mayoría de los ministros. Sigue poniendo a salvo a los suyos, sus "amlovers", Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar. Fueron los únicos que no aplaudieron a su presidenta; y

3.- CAMPAÑA. Luego que el Presidente calificara como campaña publicitaria y propagandística del crimen organizado la violencia del fin de semana en la Tierra Caliente michoacana, envió mil 200 militares. Y ayer se registró el sexto día más violento del año con cien asesinatos, con lo que suman 164 mil 545 en lo que va de su gobierno.

Nos vemos mañana, pero en privado.