"El gran distractor", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El problema de solo ver con el retrovisor que terminan viéndose a sí mismos.

Florestán.

Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido un as en el conflicto que divide y enfrenta y en los distractores de lo que no quiere que forme parte de la discusión pública.

El tema de la sobrerrepresentación es el central como ha sido desde el lunes 3 de junio cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, como en los viejos tiempos priistas, anunció en la mañanera la conformación de las Cámaras de Diputados y senadores y dio a conocer el número de diputados, plurinominales incluidos dando a la coalición de Morena la mayoría calificada, y más, en San Lázaro, y casi en Reforma, donde colocó a sus senadores a dos escaños de alcanzarla.

Regresó dos veces más para insistir en su distribución del Congreso, facultad exclusiva del INE, de acuerdo a la Constitución, y que dará a conocer el próximo día 23.

Pero el gobierno de López Obrador, a través de su secretaria de Gobernación lo anunció a las ocho horas de que Guadalupe Taddei, presidenta de ese instituto, diera a conocer el conteo rápido cerca de la medianoche del día 2.

Ese fue el primer paso del presidente para fijar en la conversación el haber ganado la mayoría calificada y se montó en la reforma al Poder Judicial con la que llenó todos los escenarios y que quiere aprobada el mes que viene.

Pero no solo eso. El jueves 25 le cayeron del cielo, como al FBI en Santa Teresa, Nuevo México, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

Y luego el asalto al poder del sátrapa de Nicolás Maduro, que ayer le dio un vuelco tras una conversación de AMLO con los presidentes de Brasil y Colombia.

¿Por qué los distractores, en especial el montado de la reforma judicial y no centrarse en el de la sobrerrepresentación? Pues para distraer de este tema que es el elemento esencial porque de no contar con ella la discusión de esa reforma constitucional, y las otras 17, no tendría caso pues le serían imposibles.

Por eso ha centrado la conversación en los efectos y no en la causa.

A su estilo.

RETALES

1. REPARTO.- De lograr el régimen la sobrerrepresentación, la Cámara de Diputados, quedará así: La coalición oficialista que tuvo el 54 por ciento de los votos, con el 75 por ciento de diputados, 375, y la oposición que logró 46 por ciento de votos, con el 25 por ciento de las curules, 125. Los votos no valen lo mismo;

2. CARGO.- Claudia Sheinbaum designó ayer a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia que hoy ocupa ¡el doctor muerte, Hugo López-Gatell!; y

3. MAÑANERAS.- López Obrador le recomendó públicamente a Claudia Sheinbaum que siguiera con las mañaneras y ella dijo ayer que sí, que habría, y ratificó lo que me adelantó en una entrevista como candidata: que las haría, pero a su estilo, como será todo.

Nos vemos el martes, pero en privado.