"Delfina y la elección de AMLO", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Usan las encuestas como brújula. Por eso se pierden.

Florestán

Siempre se ha dicho que las elecciones en el Estado de México son el laboratorio político de las presidenciales, un año después.

Pero esto nunca ha sido cierto, porque ahí siempre ha ganado el PRI que ha perdido tres veces la Presidencia de la República, 2000, 2006 y 2018.

Sin embargo esta vez sí puede ser, efectivamente, ese laboratorio, pero no para las elecciones sino para López Obrador y la elección de su candidato (a).

Me explico.

Hoy en día, la candidata del Presidente sigue siendo Claudia Sheinbaum, quien está en momentos bajos y se sostiene a la cabeza porque su feligresía ve en ella la voluntad de su Mesías. Es decir, la apoyan porque la apoya López Obrador. Enseguida están Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.

Ahora voy al punto. Delfina Gómez es la candidata menos competitiva que haya presentado la izquierda en ese estado por los fallos de delincuencia electoral y por no tener hoy a López Obrador de orador en sus templetes de campaña, como hace seis años, cuando los mexiquenses votaron más por él que por ella y ni así les alcanzó.

Ahora, si la maestra gana estas elecciones, confirmará que puede volver a ganar la Presidencia en 2024 con cualquiera, en especial, con quien hoy no aparece como la candidata con más potencia, Claudia Sheinbaum.

Pero de perder esa entidad en junio, López Obrador tendrá que aceptar que ya no gana con cualquiera, que su popularidad no alcanza a endosar y que su candidato (a) tiene que aportar porque ya no estamos en aquellos tiempos que alardeaban que si postulaba una vaca, o un buey, ganaba una u otro, porque votaban por él.

Por eso, ahora sí, el Estado de México es un laboratorio político-electoral, pero para la decisión más importante de López Obrador: su candidato presidencial.

RETALES

1.- TURBULENCIA. El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, me dijo ayer que para abril o para mayo se resolverá la degradación de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, decretada en mayo de 2021, cuando la 4-T dijo que en cinco meses la resolvería. Iremos para dos años y en los que aerolíneas mexicanas seguirán sin establecer nuevas rutas hacia y desde ese país;

2.- ENCUENTRO. El miércoles al mediodía, el general Luis Cresencio Sandoval se reunió durante tres horas con los más importantes empresarios de México, a los que detalló avances y presupuestos de todas sus obras. Terminaron a las 3:00; y

3.- DAÑOS. La Asociación Mexicana de Seguros dio a conocer que en el operativo de la Sedena para capturar al narcotraficante Ovidio Guzmán en su casa de Culiacán, el pasado día 5, fueron robados y quemados 256 vehículos, lo que retrata la fuerza del crimen organizado, siendo lo más grave el saldo de 29 muertos, diez militares y más de medio centenar de heridos.

Nos vemos el martes, pero en privado.