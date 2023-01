"Con él o contra él. Su lista", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Embiste a todo lo que se mueva.

Florestán

Una de las estrategias del presidente López Obrador es descalificar y atacar a todos los que ejerzan el derecho a disentir bajo el principio de que quien no está con él, está contra él y es su enemigo.

En esa línea hay de lealtad ciega, destaca su ofensiva y descalificación permanentes a todos los organismos autónomos y reguladores, empezando por el INE, que quiere cooptar vía su reforma electoral, el Tribunal Electoral, la Corte y a los ministros en los que no confía, salvo uno, dos o tres, dijo; el Instituto Nacional de Transparencia, INAI; la Comisión Reguladora de Energía, CRE; la Comisión Federal de Competencia, Cofece; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel; el Consejo Nacional de Evaluación, Coneval; el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta que colocó a una incondicional y, la UNAM, que elige rector en noviembre y para lo que quiere una Rosario Piedra en la torre de Ciudad Universitaria. Contra clases medias y aspiracionistas, movimientos feministas, padres de niños con cáncer.

A esta lista hay que añadir a intelectuales orgánicos (que llama) y medios, todos salvo honrosas excepciones y que ya abarca a los extranjeros que alguna vez lo han criticado: El País, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, The Economist, entre otros. Y por supuesto periodistas, tiene su lista que repite en las mañaneras superando las cien menciones Carlos Loret y este reportero.

Y todo lo que es oposición: partidos, dirigentes, legisladores, antecesores.

Pero también sus blancos son internacionales: ONU, OEA, Parlamento Europeo, España, ahora Alemania.

Esa es su lista creciente de enemigos a los que dispara en sus discursos cotidianos a partir de que el que no está conmigo está contra mí.

Amén.

RETALES

1.- EBRARD. Marcelo Ebrard desmintió ayer la versión del secretario de Estado en tiempos de Trump, Mike Pompeo, de que en un encuentro en Houston aceptó el programa Quédate en México con la condición de que ese sí fuera secreto. Dijo que es falso y lo documentó con comunicados. Lo atribuyó a la campaña presidencial en Estados Unidos, pero yo, a la campaña aquí;

2.- MONREAL. Ricardo Monreal siempre ha rechazado el método López Obrador de la encuesta para elegir candidato presidencial. Recordó que ya ganó una, en 2017 para el gobierno de la CDMX y se la robaron, fue Claudia. Ahora reitera: "si la presidencial es por encuesta, no voy", lo que lo dejaría fuera de Morena, claro; y

3.- CANTO. Ayer se reunió en el Club de Industriales Jesús Zambrano con Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo y Enrique De la Madrid, todos precandidatos del PRI. Al salir del Club de Industriales, no dijeron nada. Se supo que el perredista convocó a un desayuno el domingo. Total, nada.

Nos vemos el martes, pero en privado.