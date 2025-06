"Las cuentas del éxito no me dan", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hoy lo más trascendente es lo más efímero.

Florestán

El porcentaje de participación del domingo para definir la mitad del Poder Judicial es la más baja de que haya registro en una elección federal, con una media de 13% del Registro Nacional de Electores que suma 99 millones 938 mil 607 ciudadanos.

Estamos hablando que de ese total ayer votaron trece millones, lo que niega que dicha reforma sea un mandato popular pues no fue respaldado por los electores, estamos hablando de 1.3 de cada diez.

Y si nos vamos a las cifras, quitando la consulta popular de López Obrador para enjuiciar a sus antecesores que fue de 7.1%, seis millones 663 mil ciudadanos, no hay referente de una participación más pobre, aunque quieran presentarla como un éxito político.

Para ello, la Secretaría de Gobernación llevó a Palacio comparativos incomparables, como el que en esta elección hubo más votos que los que tuvieron en las federales de 2024 el PRI y el PAN, lo que, a pesar de su intrascendencia, es inexacto. El PAN logró nueve millones 664 mil votos, 16.4% y el PRI cinco millones 204 mil, 9.8%, que sumados superan el total de votos y el porcentaje del domingo. No sé de dónde le sacaron esas cifras a la presidenta Claudia Sheinbaum, que arrasó con 61.03% del total de votos, 35 millones 924 mil 529, ella sola casi el triple del total de ayer.

Ese debería ser el referente, los resultados de 2024 y no aquella consulta de López Obrador del 1 de agosto de 2021, Pero es el que más les convino ante los resultados. Irse a la más pobre.

Y les doy otros comparativos.

En las presidenciales de 2000, de un padrón de 57.7 millones de ciudadanos, se contaron 37.7 millones de votos, 64% de ese total.

En las de 2006, de 71.3 millones de ciudadanos, se emitieron 41.3 millones de votos, 58.55%.

En 2012, de 79.4 millones de electores, votaron 50.2 millones, 63.14%.

Para 2018, de 89.1 millones de electores, votaron 56.1 millones, 63.4%.

Por eso cuando informan que el domingo votaron trece millones de casi cien millones de electores y me lo presentan como un triunfo político, las cuentas no me dan.

Y por eso las tienen que maquillar.

RETALES

1.- IMPUGNACIONES. El INE tendrá que bajar a ganadores de ayer para cumplir la paridad ya que en las listas de candidatos se dieron tres hombres por cada dos mujeres y no lo quisieron ver;

2.- NADA. No hubo sorpresa. La Coordinadora se mantiene como siempre en lo suyo hasta que, como siempre, obtenga lo que quiere. No se ha dado cuenta que con la presidenta Sheinbaum es diferente; y

3.- VERACRUZ. El derrotado es el PRI en su santuario. De 33 alcaldías que tenía, bajó a sólo 24, sí, pero Morena perdió ¡71!. Los resultados son de López Beltrán. MC es el gran ganador, tiene 41. No tenía ninguna.

Nos vemos mañana, pero en privado.